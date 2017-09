Za vikend oblačno, ali toplije, naredne sedmice osjetan pad temperatura

Nakon sedmice koju je obilježila izražena naoblaka praćena slabijim padavinima, stanovnici Bosne i Hercegovine za vikend će, bar tokom dana, uživati u nešto toplijem vremenu, nakon čega slijedi pad temperatura.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će u centralnim i istočnim područjima Bosne biti oblačno, dok će u ostatku zemlje biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 2 i 6, na jugu od 9 do 13, a najviša dnevna temperatura zraka bit će između 14 i 19, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.U nedjelju će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka će biti uglavnom između 2 i 5, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna između 15 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena.Početak naredne sedmice donosi kratkotrajno izraženije pogoršanje vremenskih prilika, uz veće količine padavina u Hercegovini i na jugozapadu zemlje. Meteorolozi najavljuju stabilniji period koji će karakterisati prohladna jutra, kao i pad maksimalnih dnevnih temperatura u prvom dijelu naredne sedmice.