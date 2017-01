Za spas bosanskog brdskog konja: Prije rata 20.000 grla, sada samo 140

Jedan od glavnih zadataka Društva za spas bosanskog brdskog konja, koje je nedavno osnovano radi spašavanja ove ugrožene pasmine i povećanja njene brojnosti, jeste pomoć malim uzgajivačima koji imaju želju da uzgajaju bosanskog brdskog konja, ali su limitirani finansijskim sredstvima.

Jedan od glavnih zadataka Društva za spas bosanskog brdskog konja, koje je nedavno osnovano radi spašavanja ove ugrožene pasmine i povećanja njene brojnosti, jeste pomoć malim uzgajivačima koji imaju želju da uzgajaju bosanskog brdskog konja, ali su limitirani finansijskim sredstvima.

"Naš cilj je da u toku ove godine obezbijedimo deset takvih uzgajivača koji bi imali po dvije kobile", kazao je Feni član Međunarodnog udruženja uzgajivača bosanskog brdskog konja i predsjednik Upravnog odbora tog udruženja Enver Žiga.



Pojašnjava da bi kobile bile u sistemu selektivnog uzgoja a to znači da bi se pripuštale po utvrđenom planu, a parili bi ih s pastusima ergele 'Žiga'.



Taj način bi, ističe, osigurao da se u nerednih pet godina dođe do cifre od 100 konja u Federaciji BiH, a danas ih ima oko 40 grla, "što bi već bila solidna baza za očuvanje ove pasmine".



Osim ergele 'Žiga' sada postoje još pet malih uzgajivača kod kojih se nalazi sedam rasplodnih kobila.



"Radi realizacije našeg prioritetnog zadatka, već u februaru krećemo u akciju prikupljanja novčanih sredstava od svih onih koji imaju želju da pomognu očuvanje ove pasmine. Nama nisu potrebna velika sredstva. Ako bi za svaku rasplodnu kobilu obezbijedili po 500 KM, to bi njihovim vlasnicima bilo dovoljno da nabave hranu za godinu dana", precizirao je Žiga.



Na prvi pogled, kaže, ovaj broj je jako skroman, ali ako se ima u vidu da početkom 2011. godine u Federaciji BiH nije bio nijednog bosanskog brdskog konja iz selektivnog uzgoja, onda je ovaj broj i uzgajivača i vlasnika impozantan.



Prva aktivnost Društva za spas bosanskog brdskog konja bila je da se konji na ergeli Borike zbrinu i zaštite. Sada na ovoj ergeli ima 20-ak bosanskih brdskih i 12 arapskih konja.



Inicijativa da se formira Društvo za spas bosanskog brdskog konja pokrenuta je na simpoziju "Bosanski brdski konj - pasmina na rubu izumiranja" koji je održan krajem septembra 2016. u Sarajevu.



"Broj jedinki bosanskog brdskog konja se počeo smanjivati od 1960. godine, ali u poslijeratnom periodu pada iz godine u godinu, tako da smo sada došli u poziciju da imamo oko 140 grla uzgoja u čistoj krvi, i to je ispod kritične mase", upozorio je Žiga.



Tih 140 grla uzgaja se na ergelama Borike, Žiga, Planido u Sloveniji, Gorski kotar u Hrvatskoj, te kod privatnih uzgajivača u BiH, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj i Švicarskoj.



"Svi mi kad se saberemo imamo 140 uzgojenih grla. Od tog broja u BiH je 55 grla, maksimalno", kazao je Žiga.



Ističe da je 1960. godine bilo 500.000 grla, prije rata oko 20.000, a nakon rata 3.000 grla.