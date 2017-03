Za nekoliko dana odluka Međunarodnog suda pravde o legitimitetu Sakiba Softića

Foto: EPA

Međunarodni sud pravde će, najvjerovatnije za nekoliko dana, saopćiti da li je Sakib Softić kao legitimni zastupnik Bosne i Hercegovine podnio zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid, piše "Politika".

Profesor Milenko Kreća, koji je 23 godine bio član sudskog vijeća Međunarodnog suda pravde, rekao je za ovaj list da će odluka o legitimitetu Softića biti donesena na neformalnoj sjednici suda na kojoj će biti razmotreni argumenti i jedne i druge strane.



"Razumno je pretpostaviti da će konstatirati da se nisu stekli uvjeti predviđeni statutom Međunarodnog suda pravde za pokretanje postupka", smatra Kreća.



Prema njegovim riječima, da je sud postupao u skladu s nekom uobičajenom procedurom, imao bi osnov da odbije zahtjev samo na osnovu činjenice da Predsjedništvo BiH, kao kolektivni šef zemlje, nije pokrenulo zahtjev za reviziju.



"Doduše, ne znamo šta je u svom pismu naveo bošnjački član Predsjedništva Bakir Izetbegović", dodao je Kreća.



On ističe da je vrlo bitno i to šta je u svom odgovoru sudu, koji je tražio od članova Predsjedništva BiH da se izjasne o legitimnosti Softića, napisao hrvatski član Dragan Čović.



"Da Međunarodnom sudu pravde nije jasna situacija proizilazi iz činjenice da nije, poslije podnošenja zahtjeva, automatski uvrstio predmet u listu slučajeva kao što to obično radi kada je sve pravno jasno", kaže Kreća.



List podsjeća da, prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, Predsjedništvo BiH donosi odluke konsenzusom, ali se, prema Ustavu, mogu donositi i većinom glasova, ukoliko nema saglasnosti.



Teorijski gledano, kada bi se Čović saglasio s Izetbegovićem da treba pokrenuti reviziju, možda bi i postojala mogućnost da sud uvaži to kao odluku Predsjedništva, piše "Politika".