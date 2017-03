Suočavanje s posljedicama klimatskih promjena mora postati naša realnost, a WWF nas na to podsjeća i ove godine organizacijom desetog, jubilarnog Sata za planetu Zemlju.

Iz te svjetske organizacije za zaštitu prirode upućen je poziv svim gradovima da se uključe u ovu akciju te da u subotu, 25. marta, od 20:30 do 21:30 sati isključe javnu i dekorativnu rasvjetu koja osvjetljava glavne znamenitosti grada ili gradske trgove.Globalna akcija Sat za planetu Zemlju, u svijetu poznata kao Earth Hour, obilježiti će se na svih šest kontinenata. U WWF-u vjeruju da će ove godine sudjelovati još više zemalja nego lani kada ih je bilo 178. U Bosni i Hercegovini u akciji je učestvovalo više od dvadesetak gradova.Od 2007. godine Sat za planetu Zemlju mobilizirao je brojna preduzeća, organizacije, vlade i stotine miliona ljudi u više od 7.000 gradova. WWF od samog početka provođenja ove akcije potiče pojedince da djeluju po pitanju klimatskih promjena.Jedan sat koji provodimo u mraku trebao bi poslužiti kao podsjetnik da moramo osigurati održivu budućnost naše planete.Najpoznatije svjetske znamenitosti ponovo će utonuti u mrak posljednje subote u martu. U WWF-u se nadaju da će se Eiffelovom tornju, rimskom Coloseumu ili londonskom Big Benu gašenjem javne i dekorativne rasvjete 25. marta od 20:30 do 21:30 sati pridružiti Stari most Mostar, Vijećnica Sarajevo, Banski dvori Banja Luka te Dobojska tvrđava.