Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik u proteklih pet mjeseci sastali su se najmanje devet puta. Brojni sastanci s Vučićem nisu utjecali na Dodikovu retoriku, koji i dalje tvrdi kako njegova država nije BiH već Srbija.

Opće je poznato da zvanični Beograd ima ogroman utjecaj na politike koje sprovode vlasti u bh. entitetu Republika Srpska, zbog čega Srbija, htjela to ili ne, ima veliku ulogu u održavanju stabilnosti u BiH.



Vlasti u susjednoj zemlji svjesne su te činjenice, što potvrđuju i česte izjave Aleksandra Vučića kako Srbija predstavlja garant regionalne stabilnosti. Uprkos tome, Vučić bar do sada nije učinio ništa prepoznatljivo za političku stabilnost naše zemlje.



Šta više, izjave predsjednika RS-a nakon sastanaka s Vučićem sve su destruktivnije i idu u smjeru negiranja državnosti zemlje u kojoj živi i prima plaću. Osude neustavnih izjava uglavnom izražavaju bošnjačke političke stranke i institucije međunarodne zajednice, ali u konačnici sve završi isključivo na "oštrim" saopćenjima za javnost.



Dodik se ne libi u prepunom Narodnom pozorištu u Beogradu izjaviti kako ne odustaje od sna da Srbija i RS postanu jedno te isto, kao što se ni visoki funkcioneri iz Vlade Srbije, poput ministra vanjskih poslova Ivice Dačića, ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina i ministrice pravde Srbije Nele Kuburović, ne libe pozdraviti takvu izjavu aplauzom i to uz blagoslov patrijarha srpskog Irineja.



Vlast u Srbiji do sada nikada nije otvoreno osudila Dodikove izjave uprkos Vučićevim tvrdnjama kako poštuje teritorijalni integritet BiH i zalaže se za poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Srbija se vješto ogradila i od komentarisanja ozbiljnog narušavanja ustavne strukture BiH usvajanjem Rezolucije o vojnoj neutralnosti RS-a, čime je manji bh. entitet preuzeo na sebe ulogu centralne vlasti.



S pravom se postavlja pitanje kakvu politiku prema BiH vodi Srbija "iza zatvorenih vrata" na sastancima s rukovodstvom entiteta RS.



Na posljednjem sastanku Dodika i Vučića, koji je održan u Beogradu, saopćeno je da je predsjednik Srbije zamolio Dodika da učini svе što možе da sе upozna еvropski put, da sе snažnijе i hrabrijе krеnе u rеformе. Na drugoj strani, Dodik je Vučića informisao o svе goroj situciji u BiH" i izrazio sumnju da ćе podaci o popisu biti inscеnirani, zbog čеga jе RS protiv njihovog objavljivanja, kao da Srbija ima ikakve veze s rezultatima popisa u BiH.



Dodik je pred Vučićem javno poručio kako je BiH eksperiment stranaca i da kao takva nije održiva. Od predsjednika Srbije čak je zatražio da uloži napor kako bi visoki predstavnik u BiH konačno napravio izvještaj o svom radu.



Vučić se zajedno s premijerkom Srbije Anom Brnabić sastao s Dodikom i predsjednicom Vlade Srbije Željkom Cvijanović 2. septembra 2017. godine kada je saopćeno da jе formiran tim koji ćе učеstvovati u pisanju dеklaracijе o opstanku Srba. I tada je ponovljeno kako je Srbija najvažniji faktor rеgionalnе političkе sigurnosti i stabilnosti te snažan motor еkonomskog razvoja.



Predsjednik Srbije sastao se s Dodikom i 15. septembra 2017. godine, a nakon sastanka saopćeno je da će država Srbija i entitet RS u narednom periodu još bliže sarađivati na polju ekonomije i infrastrukture, kao i da će timovi Republike Srbije i Republike Srpske početi raditi na sastavljanju deklaracije o opstanku srpske nacije. Dodik je iskoristio i ovu priliku da upozna Vučića o teškoj situaciji u BiH.



Prema podacima sa zvaničnih web stranica institucija Srbije i institucija RS-a, predsjednik Srbije i predsjednik bh. entiteta u proteklih pet mjeseci (otkada je Vučić izabran za predsjednika Srbije) sastali su se najmanje devet puta. Ovaj broj znatno je veći s obzirom na to da ne obuhvata sve njihove sastanke.



S Vučićem kao predsjednikom Srbije, prema podacima s web stranice Predsjedništva BiH, najviše se sastajao član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović.