Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratili su se javnosti nakon sastanka bosanskohercegovačke i srbijanske državne delegacije u Sarajevu.

Zvizdić je rekao da BiH i Srbija dijele iste intencije koje su vezane za članstvo u Evropskoj uniji. On je dodao da su delegacije BiH i Srbije razgovarale o jačanju ekonomskih odnosa s obzirom na to da se Srbija nalazi među prvim trgovinskim partnerima naše zemlje.



Kako kaže, dvije zemlje mogu poboljšati obim ekonomske saradnje, a orijentaciono je dogovoreno da do kraja ove godine (najvjerovatnije novembar) bude zajednička sjednica Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije u Beogradu.



Istakao je da se već nekoliko mjeseci razgovora o integrisanju ekonomskom prostora kako bi se bolje počeli iskorištavati resursi Zapadnog Balkana. Dodao je da je Vučić sa članovima Predsjedništva BiH razgovarao o pitanju međudržavne granice i da postoje dobro pretpostavke da se to riješi.



Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je veoma zadovoljan atmosferom i da je cilj dostići trgovinsku razmjenu od dvije milijarde eura te da će se na tome raditi u narednom periodu.



Kako kaže, bilo je govora i o određenim energetskim projektima o kojima se mora govoriti i na entiteskom nivou. Izrazio je želju da će svi članovi Predsjedništva BiH zajedno da se skupe u Beogradu do kraja godine.



Istakao je da je za Srbiju BiH najvažniji partner te da je jako važno ukidanje vancarinskih nameta. Pojasnio je da je riječ o nametima koje stvaraju barijere poslovnim ljudima.



On je dodao da nije bilo govora ni o kakvim problemima Bošnjaka, Srba i Hrvata u BiH nakon čega se zahvalio svima onima koji gledaju u budućnost.



"Ne moramo da zaboravljamo prošlost, ali koncentrišimo se na budućnost", poručio je Vučić ističući da nema potrebe da bilo ko od Srbije pravi bauk jer je Srbija prijateljska zemlja BiH.



Vučić je kazao da Srbija nikada nije dovela u pitanje teritorijalni integritet niti se miješala u unutrašnja pitanja u BiH poručivši kako će takvu politiku nastaviti i dalje.