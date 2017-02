Vučić s predstavnicima vlasti i opozicije RS-a u srijedu razgovara o reviziji presude

Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će se najkasnije u srijedu, 22. februara, sastati sa predstavnicima i vlasti i opozicije u Republici Srpskoj, povodom bošnjačke najave revizije presude po tužbi protiv Srbije.

"Mislim da ću u srijedu najkasnije sve da ih vidim na okupu, i one iz vlasti i one iz opozicije, i one Srbe iz Banje Luke i Srbe iz Sarajeva. Ne mislim pri tome gdje žive, već govorim o pozicijama gdje učestvuju u vlasti. Sa svima želim da razgovaram i čujem njihovo mišljenje", rekao je Vučić novinarima u Vrbasu, gdje je obišao osnovnu školu.



On je istakao da je važno da se trezveno i hladne glave o svemu razgovara, bez obzira na tešku poziciju i situaciju.



"Mislim da treba da spustimo loptu i gledamo šta je u najboljem interesu našeg naroda u cjelini", izjavio je Vučić.



On je dodao da je već razgovarao (telefonski) sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i da će danas da razgovara i sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem.



Vučić je poručio da je očigledno da predstoje prilično turbulentna politička vremena u regionu, za koje Srbija nije odgovorna niti je to bilo čime izazvala.



Prema njegovim riječima, revizija presude je nešto što predstavlja tešku i drugačiju situaciju za Srbiju. "Srbija je uložila mnogo energije i truda u očuvanje mira i stabilnosti i to će nastaviti da čini. Za nas je ovo nešto što nismo željeli", rekao je Vučić.



On je izrazio uvjerenje da to neće donijeti rezultate i mišljenje da i sama namjera, ne ulazeći u to da li je to formalnopravno ispravno, nije dobra za situaciju u regionu, jer se time pokazuje želja da se i dalje govori dobrim dijelom o prošlosti, a mnogo manje o budućnosti.



Vučić je istakao da će Srbija, ipak, biti otvorena za razgovore i da se mora razgovarati.



"Ovo govori koliko sam bio u pravu kada sam insistirao na uspostavljanju dubljeg dijaloga između Srba i Bošnjaka, zato što je očigledno da smo svi mi negde naučili šta je to što vole da čuju Evropljani, šta Amerikanci i Rusi, ali nismo razgovarali dovoljno između sebe. Nismo ušli u cipele onog drugog i nismo pokušali da shvatimo njihove muke i probleme", rekao je Vučić.



On je naveo da se plaši da ovog puta "ljudi koji su donosili takve odluke zbog nekih svojih unutrašnjih potreba, nisu dobro razumjeli suštinsku potrebu i njihovog naroda".



"Što se nas tiče, kao predstavnika Srbije, mi ćemo na profesionalan i odgovoran način na bilo kakve zahtjeve odgovoriti i, čini mi se, dobiti nepromijenjen odgovor, za koji ne mogu da kažem da ide u korist Srbije, ali svakako nije štetan po Srbiju", naglasio je Vučić.



On je dodao da cijeli ovaj proces udaljava od ubrzavanja pomirenja i većeg razumijevanja, a mnogo energije i truda je uloženo po tom pitanju.