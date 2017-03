Vučić na sastanku s Mogherini: Revizijom presude nanesena je šteta odnosima BiH i Srbije

Foto: EPA

Premijer Srbije Aleksandar Vučić prenio je danas visokoj predstavnici EU Federici Mogherini da je zahtjevom za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu protiv Srbije nanesena velika šteta odnosima BiH i Srbije i da je zabrinut zbog svih događanja.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić prenio je danas visokoj predstavnici EU Federici Mogherini da je zahtjevom za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu protiv Srbije nanesena velika šteta odnosima BiH i Srbije i da je zabrinut zbog svih događanja.

"Razgovarao sam sa Mogerinijevom o našoj želji da imamo dobre odnose sa Bošnjacima, sa BiH. Veoma smo zabrinuti zbog svega što se događa. Nadam se da ćemo imati snage svi zajedno da to prevazićemo, ali da je velika šteta nanesena revizijom tužbe, u to nema nikakve sumnje", rekao je Vučić.



Nakon sastanka sa Mogerinijevom, Vučić je rekao novinarima u Beogradu da je cilj Srbije da sačuva mir i stabilnost zbog ubrzanog napretka njene ekonomije.



Vučić kaže da je pitao Mogerinijevu šta bi EU uradila da je on nekome rekao da se "skloni iz Sarajeva ili da Srbi treba da preuzmu stvari u svoje ruke" i da li bi Brisel ćutao kao što ćuti kada to rade Albanci sa Makedonijom.



On je dodao da je dobro da Mogerinijeva dođe u Srbiju i da joj kaže šta Srbija misli, prije svega o situaciji u regionu, pošto je 90 odsto razgovora bilo tome posvećeno.



Vučić je rekao da je zabrinut zbog činjenice da su svi ćutali na stravične izjave albanskih zvaničnika o Makedoniji i što se ponašaju kao da nema nikakve veze što je (predsjednik Kosova) Hašim Tači rekao da Albanci "treba da uzmu stvari u svoje ruke u Makedoniji".



"Da li vi razumete šta to znači? Ako pročitate još tri rečenice koje je izgovorio, biće vam potpuno jasno o čemu se tu radi. Da je to neko od nas izgovorio, ne da bi sankcije uveli tom pojedincu, kao što su neoficijelno uveli /predsjedniku Republike Srpske Miloradu/ Dodiku, već bi zvanično sankcije uveli Srbiji. A bilo bi i težih mera", istakao je Vučić.



On je naglasio da su to ti dvostruki aršini Evrope sa kojima se Srbi nerijetko suočavaju, ali da moraju da se na to navikavaju.



Vučić je napomenuo da su neke organizacije u Srbiji dobijale nagrade za laži koje su iznosile o Srbiji, poput priče o "Zapadnoj Tamnavi" i "Kolubari".



"Sad se pitam hoće li (premijer Albanije Edi) Rama da dobije nagradu što je rekao da nema Makedonije bez Albanaca. Šta se to događa sa svima? Ovaj diže reviziju tužbe, ovi bi da zauzimaju Makedoniju. Hoće li neko da stane malo? Hoće li neko da se zaustavi?", zapitao je Vučić.



On je istakao da je nedvosmisleno više puta ponovio Mogheri da to što Srbija šuti ne znači da je najslabija, već da samo vodi računa o svojoj stabilnosti i budućnosti.



"To ne znači da smo najslabiji i nemojte tako da nas tretirate. Moj posao je da štitim interese Srbije i naroda. Neki u regionu se očigledno ne ponašaju civilizovano. Imaju pravo da rade kako hoće i šta hoće", istakao je Vučić.



On je naglasio da se protiv tih dvostrukih aršina prema Srbima i Srbija treba boriti pameću, strpljenjem i snagom, kako bi se država izborila za drugačiji status.



"Ako ništa drugo, sada možemo u lice da kažemo šta mislimo i da se borimo za svoju zemlju, sviđalo se to nekome ili ne", rekao je Vučić.



Komentarišući izjave pojedinih opozicionih lidera o mogućim neredima u Srbiji, Vučić je rekao da ukrajinskog i makedonskog scenarija u Srbiji neće biti i da on neće dozvoliti da se sruši Srbija, kao što neće dozvoliti nekima u regionu, niti bilo kome drugom sa strane da ponižavaju Srbiju.