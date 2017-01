Vršnjačko nasilje se dešava i u vrtićima, a najčešći nasilnici su učenici sedmog i osmog razreda

Odjel za praćenje prava djece pri Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH godišnje ima blizu 150 predmeta koji se tiču prava djece, a mnogi od njih su slučajevi vršnjačkog nasilja. Ipak, tačne statistike nema, ali vjeruje se da je vršnjačko nasilje zastupljeno u velikoj mjeri.

