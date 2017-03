Vodostaji većine rijeka u RS-u u porastu, opasnost od novih poplava

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vodostaji većih vodotoka u Republici Srpskoj su u porastu, ali ispod kote redovne odbrane od poplava, osim Vrbasa u Banjoj Luci, čiji se nivo na jednoj tački kod Delibašinog Sela popeo na 68 centimetara iznad kote redovne odbrane od poplava.

Portparol Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske Željko Stojanović izjavio je Srni da je usljed obilne kiše na teritoriji Grada Banjaluke došlo do odrona na putu Priječani – Duboki Potok, a kiša je uzrokovala i odrone u naseljima Priječani, Lauš, Česma i Karanovac u Banjaluci.



On je dodao da su bujične vode uzrokovale probleme u banjalučkim naseljima Šargovac, Pavlovac, Šeher, Motike, Lazarevo, Lovačka Bara, a da je zbog vode na kolovozu obustavljen saobraćaj na dionici puta Drugovići-Srbac.



U opštini Laktaši voda iz lokalnog vodotoka prekinula je putnu komunikaciju u mjestu Drugovići, a u Čelincu voda je prekinula putnu komunikaciju u mjestu Bojići.



Rijeka Lišnja u opštini Prnjavor izlila se i prekinula putnu komunikaciju Prnjavor-Čelinac na lokalitetu Kačare, a rijeka Ukrina se izlila u Ratkovcu i zaplavila poljoprivredno zemljište i tri objekta.



"U Tesliću riječice Gračanica i Mala Usora su u porastu i ekipe Civilne zaštite su na terenu. Vodostaji ovih riječica mogu ugroziti naselja u Tesliću i Čečavi. Civilna zaštita je angažovana na obezbjeđivanju 500 vreća sa pijeskom za eventualnu upotrebu", rekao je Stojanović.



On je dodao da se na putnom pravcu Doboj-Stanari izlio bujični potok i saobraćaj se odvija uz posredovanje saobraćajne policije, dok se na putu Doboj - Modriča zbog vode na kolovozu saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom.



"U svim pomenutim opštinama i gradovima uvedeno je 24-časovno operativno dežurstvo Civilne zaštite i prema odvijanju situacije preduzimaće se odgovarajuće mjere", naglasio je Stojanović.