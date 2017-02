Vlasnici kafića zabrinuti zbog novog zakona o zabrani pušenja u FBiH

Pušenje na javnim mjestima u FBiH uskoro će postati prošlost. Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana koji predviđa zabranu pušenja na javnim mjestima, što uključuje i ugostiteljske objekte.

Pušenje na javnim mjestima u FBiH uskoro će postati prošlost. Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana koji predviđa zabranu pušenja na javnim mjestima, što uključuje i ugostiteljske objekte.

Foto: Klix.ba

Kada je u Republici Hrvatskoj najavljen zakon sličan ovome, ugostitelji su se pobunili i mjesecima su vodili "žestoku" bitku tvrdeći da će se promet u ugostiteljskim objektima smanjiti za 70 posto te da će biti prinuđeni da smanje broj zaposlenih, jer ljudi neće dolaziti u kafiće.Detalji novog Nacrta zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje još nisu poznati, ali ranije se navodilo da se zabrana odnosi na sve zatvorene javne prostore i radna mjesta, a pušenje će biti dozvoljeno na otvorenom, u privatnim objektima, kao i u posebnim prostorijama u zatvorima i psihijatrijskim ustanovama.Mišljenja u vezi s ovim zakonom su podijeljena, ali vlasnici ugostiteljskih objekata su svjesni da ukoliko želimo pratiti evropsku regulativu i biti u EU, zakon mora biti usvojen."Svi pratimo zakonsku regulativu Evropske unije i jedna od njih je da nema pušenja na javnim mjestima. Svaka uredba i zakon koji donose određene reforme u prvi mah donosi određeno opadanje posla dok se sami mi i konzumenti duhanskih proizvoda ne naviknemo. Onog momenta kada to postane sastavni dio života, bit će normalno. Sigurno će se osjetiti u početku, prvih nekoliko mjeseci, ali hvala Bogu zakon dolazi u najbolje vrijeme, tj. u vrijeme proljeća i ljeta, kada će sve bašte biti aktuelne i svi konzumenti duhana i duhanskih proizvoda će sjediti vani, tako da se to neće osjetiti do zime", rekao je Mensur Bektić, predsjednik Obrtničke komore FBiH.Zakon bi trebalo da predvidi i mogućnost dozvole pušenja u kafićima i restoranima koji će morati izvršiti znatna ulaganja kako bi promijenili ventilaciju i jasno razdvojili prostor za pušače od onog za nepušače. Također, za to će trebati dobiti posebne dozvole."Promet će nam sigurno opasti ako zabrane pušenje u kafićima. Mi imamo vrlo mali prostor i 90 posto naših gostiju su pušači. Zabrinuti smo jer ćemo sigurno morati smanjiti broj uposlenih. Gosti neće htjeti sjediti u prostoru gdje se ne može pušiti", rekao nam je vlasnik jednog sarajevskog kafića.Prema nekim informacijama, ovaj zakon bi trebalo da obuhvata i nargile i elektronske cigarete, što bi uništilo poslovanje kafićima u kojima se puše nargile, koji nemaju sredstava da investiraju u ventilacioni sistem."Neki su nam rekli da ovaj zakon ne tretira pušenje nargile, dok drugi tvrde suprotno. U Njemačkoj i Turskoj nargila nije svrstana u ovaj zakon i omogućeno je pušenje nargile u kafićima. Ukoliko nama zabrane, sigurno je da nećemo šutjeti", rekao nam je vlasnik nargila bara.Trenutno je u zemljama u kojima je na snazi zakon o zabrani pušenja moguće da ugostiteljski objekti do 50 metara kvadratnih uz ugradnju odgovarajuće vrhunske ventilacije dobiju zeleno svjetlo i dozvolu za pušenje u tim objektima, odnosno pušačku zonu. Prostor mora imati ventilacijski sistem koji omogućava najmanje 10 izmjena zraka na sat, odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sisitemom za filtriranje, a prostor mora biti opremljen reklamama na kojim se ističe koliko je štetna upotreba duhanskih proizvoda.U BiH postoje ugostiteljski objekti koji su već odavno uveli odvojene prostore za pušače, ali kada se usvoji zakon morat će uraditi i dodatne izmjene. Također, inspekcije će imati više posla, a predviđene su i visoke kazne koje će se kretati do 15.000 KM.Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je 2004. godine donijelo set zakona među kojima su Zakon zabrane pušenja na javnim mjestima i u zatvorenim prostorijama, Zakon o zabrani prodaje duhana mlađima od 18 godina i Zakon o zabrani reklamiranja duhana preko sredstava javnog informisanja. Ipak, pušenje na javnim mjestima u ovom bh. entitetu nije rijetkost, jer sankcija skoro da nema. U 2015. godini izdata su samo tri prekršajna naloga u iznosu od 3.000 KM.Udruženje PROI istaklo je kako je BiH potpisala Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije i EU Direktivu o duhanskim proizvodima 2009. godine te da je prošao prvobitni rok od pet godina za usklađivanje s ovom Konvencijom. Udruženje je prije godinu dana pokrenulo javnu kampanju "Smeta mi", koja adresira problem upotrebe duhana i posrednog pušenja, te je učestvovalo u izradi nacrta zakona.