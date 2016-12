Nakon što su početkom oktobra sišli sa zelenih polja planine Vlašić, čobani će sa svojom stokom prezimiti na nižim nadmorskim visinama. Tokom ljeta na Vlašiću boravi 200-300 čobana, a jedan od njih je i Travničanin Goran Augustinović, iz mjesta Ovčarevo, koji je možda posljednji iz svoje porodice koji će čuvati ovce.

