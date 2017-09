Vlada USK dala saglasnost za osnivanje Medicinske škole u sklopu KŠC Bihać

Foto: Klix.ba

Vlada Unsko-sanskog kantona dala je danas saglasnost za osnivanje Medicinske škole u sklopu Katoličkog školskog centra "Ivan Pavao II" u Bihaću, čime je omogućeno da se skoro 300 djece, koja ove sedmice nisu pohađala nastavu, vrati u školske klupe.

Iako je Skupština USK polovinom juna usvojila elaborat o osnivanju Srednje medicinske škole u okviru Katoličkog školskog centra, preduvjet za to je bilo da Banjalučka biskupija, osnivač KŠC-a, osigura sredstva za neometan rad škole za period od najmanje tri godine, kao i da se Skupštini dostavi garancija za ta sredstva.



Garancija je dostavljena danas, a iz Vlade USK su istakli da su konačno ispoštovane sve obaveze te da se nastava u KŠC-u od sutra se može odvijati normalno.



"Drago mi je da je napokon i ta priča završena i da su u konačnici ispoštovane sve odluke Skupštine USK. Obaveza osnivača mbila je da dostavi garanciju da će u naredne tri godine finansirati zaposlenike u Medicinskoj školi. Ne znam zašto je to trajalo sve do današnjeg dana i zašto su se obmanjivali roditelji i djeca. No, napokon je i to gotovo, ministar je poništio postojeće Rješenje koje nije dozvoljavalo da ta institucija može krenuti sa radom, a doneseno je Rješenje koje omogućava da se već od sutra može krenuti u nastavni proces i izvođenje svih nastavnih jedinki, kako je to uostalom i predviđeno", rekao je Husein Rošić, premijer USK.



Radi se o iznosu od 400.000 KM s kojima će Banjalučka biskupija naredne tri godine finansirati plate uposlenika Medicinske škole u sklopu KŠC-a.



Zašto se problem nije ranije riješio, za naš portal je pojasnio don Slavo Grgić, direktor KŠC Bihać.



"Mi nismo htjeli do danas dati tu garanciju jer nam je uvijek nešto falilo. Tako da smo i mi sa druge strane morali dobiti garanciju da neće više ništa nedostajati. Drago nam je da smo to konačno završili i da možemo nastaviti školovati ovu našu djecu", rekao je Grgić.



Ovakva odluka, suštinski, znači da se rad Medicinske škole u sklopu KŠC-a neće finansirati iz budžeta USK, kao što je do sada bio slučaj. Da li će tako i ostati, pokazat će naredni period.



"Dobili smo verbalnu garanciju da možemo podnijeti zahtjev da medicinska škola bude finansirana iz budžeta USK. Rečeno nam je da nema nikakvih zapreka i da možemo to uputiti u proceduru. Nama je to izuzetno važno – da budemo ravnopravni kao i svi KŠC-ovi u BiH. Njih svih sedam se najvećim dijelom finansira iz budžeta kantona i naša jedina želja je da budemo kao i drugi centri. Mi samo želimo raditi svoj posao i da nas niko ne maltretira", istakao je Grgić za Klix.ba.



Skoro 300 djece koja pohađaju Medicinsku školu u sklopu KŠC-a nisu išla na nastavu ovu sedmicu zbog činjenice da resorno kantonalno ministarstvo nije dalo saglasnost za rad škole. S obzirom da je saglasnost za rad škole danas i formalno data, učenici će se sutra vratiti u školske klupe i nastaviti sa redovnim aktivnostima.



Podsjećamo, u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Vlade USK, na osnovu provedenih internih analiza, utvrdili su da je Katolički školski centar u Bihaću u proteklom periodu, bez saglasnosti Skupštine USK, osnovao Srednju medicinsku školu, ali i nastavne linije za predškolsko i osnovno obrazovanje, dok je odlukom Skupštine USK dozvolu za rad imao isključivo smjer Opće gimnazije koja je prvobitno osnovana.



Iz Katoličkog školskog centra nisu negirali da su osnovali i druge smjerove u sklopu svoje ustanove, no tvrdili su da posjeduju validna Rješenja o registraciji članica KŠC "Ivan Pavao II" u Bihaću te da im je takva Rješenja potpisao bivši ministar obrazovanja Dario Jurić. Sporna Rješenja ukinuta su u januaru ove godine, budući da su izdata bez saglasnosti Skupštine USK.