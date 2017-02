Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o zabrani pušenja, kazne i do 15.000 KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru utvrdila Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

"U cilju zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva, ovaj zakon zabranjuje upotrebu svih duhanskih proizvoda za pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prijevozu te u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe", stoji u kratkom saopćenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.



Za kršenje ili neprovedbu Zakona predviđene su novčane kazne u rasponu od 250 KM do 15.000 KM.



Podsjećamo, prednacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih prozvoda za pušenje predstavljen je u oktobru 2016. godine.

Prednacrt je zasnovan na rezultatu rada multisektorske radne grupe, uz asistenciju i konsultiranje Svjetske banke, a projekat je finansijski podržala i Švicarska.



Pušenje je najraširenija bolest ovisnosti u Federaciji BiH, a prema istraživanjima koja je 2012. godine obavio Zavod za javno zdravstvo FBiH, blizu 44 posto građana BiH se ubraja u pušače. Iz Zavoda je naglašeno kako blizu 13 posto pušača u BiH čine školska djeca.



I prije nego što je nacrt utvrđen, na mnogim javnim mjestima, a posebno u tržnim centrima, uvedena je zabrana pušenja kojom je označeno postepeno privikavanje građana na nova pravila.



Ipak, uskoro bi se kršenje pravila koja provode određeni centri moglo sankcionisati novčanom kaznom, umjesto dosadašnjom opomenom vlasnika objekata.



"Provedbu zabrane pušenja obvezni su osigurati vlasnik i korisnik prostora, kao i drugih mjesta u kojima je pušenje zabranjeno. U tim prostorima moraju biti postavljene vizualne informacije koje se sastoje od grafičkog znaka zabrane pušenja i teksta koji glasi: 'Zabranjeno pušenje', kao i informacije o načinu prijavljivanja i sankcioniranju. U slučaju da osoba ne poštuje zabranu pušenja, vlasnik, odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno, dužan je osobu opomenuti, uskratiti joj uslugu ili zatražiti da napusti prostor. Ukoliko osoba to ne ispoštuje, vlasnik, odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno, dužan je kontaktirati nadležni organ.



Kao izuzetak, pušenje je dozvoljeno za pacijente u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim i drugim ustanovama koje pružaju usluge socijalne njege mentalno oboljelim osobama, kao i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke zone i ako medicinske i psihološke indikacije ukazuju na potrebu pacijenta za pušenjem", piše između ostalog u saopćenju Vlade.



Zakon propisuje zabranu direktnog ili indirektnog oglašavanja, sponzoriranja i na bilo koji način promovisanja duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Oni ne smiju biti postavljeni ili vidljivi u trgovinskim objektima, osim prilikom same prodaje, ni izloženi u komercijalnu svrhu na nekom drugom mjestu.