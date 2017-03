Vlada FBiH prihvatila inicijativu o izradi Akcionog plana za borbu protiv sive ekonomije

Foto: Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu prihvatila informaciju o inicijativi za izradu njenog proritetnog Akcionog plana za borbu protiv sive ekonomije, te donijela odluku o zaduženju Federacije BiH kod IBRD-a. Također se izjasnila o drugim inicijativama.

