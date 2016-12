Vlada FBiH: Neustavno je zabraniti zapošljavanje članovima porodica ministara u državnoj službi

Vlada FBiH na današnjoj sjednici nije podržala Prijedlog zakona o zabrani zapošljavanja članova porodica ministara u Vladi FBiH i predsjedništva FBiH u javnim organima, smatrajući da to nije u skladu s Ustavom FBiH.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Istakli su da prema Ustavu FBiH svi imaju pravo da se zaposle u organima državne službe.



Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača kazao je da je danas Vlada FBiH usvojila Nacrt zakona o štrajku. Riječ je o zakonu koji je usaglašen na Ekonomsko-socijalnom vijeću.



On je kazao da je bilo neophodno da se na sveobuhvatan način reguliše oblast štrajka te da je zbog toga bilo potrebno izmijeniti ranije rješenje.



Drljača je kazao da je cilj bio da se osiguraju prava radnika, kao i poslodavaca. Dodao je da je štrajk krajnja mjera koja se poduzima te da je bilo potrebno regulisati ovu oblast kako ne bi došlo do distorzija.



Riječ je o jednom od zakona iz oblasti radnopravnog zakonodavstva. Novi zakon mnogo je obuhvatniji od aktuelnog rješenja s obzirom na to što definiše mnogo više pitanja.



Zakon utvrđuje različite oblika štrajka, a radnicima se smanjuje plaća za ono vrijeme provedeno u štrajku ili na drugi način.



Na pitanje novinara šta će radnik dobiti s obzirom na to da su prema izloženom na dobitku samo su poslodavci, Drljača je kazao da kada se jedna pravna oblast uredi ako poslodavac želi poduzeti mjere može samo poduzeti one koje su u skladu sa zakonom.