Vlada FBiH naložila Željeznicama da ponište konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o problemima u konstituisanju Uprave JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za period 2015.-2017. godina i zadužila Nadzorni odbor ove kompanije da poništi konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave objavljen 17.2.2016. godine.

