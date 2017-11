Suđenje Sanjinu Sefiću kojeg se tereti da je 10. oktobra 2016. godine automobilom usmrtio studentice Selmu Agić i Editu Malkoč, nastavljeno je danas u Kantonalnom sudu u Sarajevu, a kao svjedok je saslušan vještak saobraćajne struke Ševal Kovačević.

Ukupna širina pješačkog prijelaza u ulici Zmaja od Bosne, gdje se desila nesreća, je 15,90 metara, a prema nalazu sudskog vještaka saobraćajne struke Kovačevića, studentice je, dok su prelazile pješački prijelaz od Zemaljskog muzeja prema Tehničkoj školi, udario automobil Golf 6 na širini od 11,40 metara tog prijelaza.



Automobil se, prema tom nalazu, kretao lijevom trakom, a vozač je prošao na crveno svjetlo brzinom od blizu 105 kilometara na sat i pritom se našao u zoni dileme... Posljedice: svima poznate.



Sve to navedeno je u konačnom Kovačevićevom nalazu od 21. oktobra 2016. godine koji se nije poklapao s njegovim prvim, preliminarnim nalazom, u kojem je ranije naveo da su studentice prelazile preko pješačkog prijelaza iz pravca Tehničke škole prema Zemaljskom muzeju. Upravo te kontradiktornosti dva nalaza istog sudskog vještaka poslužile su odbrani Sanjina Sefića da dovede u pitanje relevantnost tih dokumenata.



Razlika između prvog i drugog nalaza ogledala se, također, u tome što je u prvom nalazu navedeno da se vozilo kretalo srednjom trakom, a u drugom da se kretalo lijevom.



Kovačević je obrazložio da je nalaze sačinio na osnovu ulaznih podataka koje mu je dostavilo Tužilaštvo Kantona Sarajevo, ali i na osnovu podataka s mjesta nesreće, uključujući i izjave svjedoka...



Odbrana aludira na to da nema dokaza da je Sefić prošao kroz crveno svjetlo pa je advokat Kerim Čelik insistirao na odgovoru, na osnovu čega je vještak zaključio da je vozač prošao kroz crveno svjetlo. "Vozač je prošao kroz crveno svjetlo i tačka", odgovorio je Kovačević, dodavši da se koristio svim raspoloživim podacima i da svi ukazaju na isto.



Osim toga, odbrana se pozvala na tragove boje, odnosno na farbu automobila pronađenu devet metara od pješačkog prijelaza, aludirajući na to da nema dokaza da se udar desio na pješačkom prijelazu.



Međutim, Kovačević ih je demantovao, kazavši da tragovi boje nisu nužno morali biti pronađeni tamo gdje je udar nastao, a da je u tom rasponu od devet metara, od tragova boje do pješačkog, ostao niz predmeta koji ukazuju na to da se nesreća desila na pješačkom prijelazu. Uz ostalo i čarapa koja je pripadala jednoj od studentica.