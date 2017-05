Nakon što je jedan od najpoznatih i najpopularnijih učača Kur'ana Mishari Rashid al-Afasi predvodio klanjanje podne-namaza u zeničkoj džamiji Ensar, večeras je klanjao u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu akšam-namaz.

Kao zenička , i sarajevska džamija bila je premala da primi sve one koji su ga željeli čuti. Više od hiljadu vjernika smjestilo se u harem i obližnje ulice.Al-Afasi je proučio odlomak iz kur'anske sure Ez-Zumer od 53. do 70. ajeta.Najpoznatiji učač Kur'ana u Džamiji kralja Fahda klanjao je jaciju i također učio.Podsjetimo, Al-Afasi je Kur'an zapamtio za dvije godine od 1992. do 1994. godine kada je postao hafiz (osoba koja zna cijeli sadržaj Kur'ana napamet), nakon čega je studirao učenje Kur'ana. Svojim učenjem Kur'ana impresionirao je brojne velike svjetske učače. Trenutno je imam džamije u Kuvajtu.