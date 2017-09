Više od 1.700 kurbana otkupljeno od povratnika u manjem bh. entitetu

Edin efendija Šljivar (Foto/Klix.ba)

U okviru zajedničke akcije u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u BIH na području goraždanskog muftijstva bit će žrtvovano 1.700 kurbana koji su otkupljeni od povratnika u manjem bh. entitetu.

