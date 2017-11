Ratni veterani iz BiH, Srbije i Hrvatske stigli su u posjetu Goraždu u organizaciji Centra za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd te zajedno posjetili mjesta stradanja vojnika i civila u ovom gradu.

