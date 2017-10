Počelo je okupljanje penzionera ispred zgrade Vlade Federacije BiH gdje će se održati protesti. U Sarajevo dolaze penzioneri iz svih kantona FBiH koji će zahtijevati od vlasti da snakon 20 godina konačno riješe njihove egzistencijalne probleme.

Počelo je okupljanje penzionera ispred zgrade Vlade Federacije BiH gdje će se održati protesti. U Sarajevo dolaze penzioneri iz svih kantona FBiH koji će zahtijevati od vlasti da snakon 20 godina konačno riješe njihove egzistencijalne probleme.

11:00 Intoniranjem himne BiH zvanično je počeo protest penzionera ispred Vlade FBiH.



10:47 Mehmedalija Rapa, predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH rekao je kako će penzioneri na ispunjenje zahtjeva čekati do početka iduće godine. Ukoliko se ne usvoji zakon o PIO-u, Rapa kaže kako će uslijediti radikalnije mjere od mirnih protesta.



"Dosta je, vrijeme je da nadležni krenu rješavati naše teške i nagomilane probleme. Danas ćemo poslati jasnu poruku svim vlastima da moraju promijeniti svoj odnos prema ovoj najstarijoj i najvrijednijoj kategoriji društva u državi. Mi smo sagradili ovu zemlju i borili se za nju. Ovakav odnos je nedopustiv prema nama", naglasio je Rapa.



10:40 Više hiljada penzionera koji su se okupili ispred zgrade Vlade Federacije BiH poručili su vladajućim strukturama da je dosta. "Sramota, za pet godina samo su pet posto povećane penzije", "Posmrtne pomoći ugraditi u novi zakon PIO", "Nekom more i vikendice, a nekom narodne kuhinje" samo su neke od poruka koje se mogu pročitati na transparentima.



10:30 Oko zgrade Vlade FBiH, uoči dolaska penzionera, pojačane su sigurnosne mjere. Početak protesta je zvanično najavljen za 11:00 sati, a još uvijek pristižu penzioneri iz svih gradova.



10:20 Alipašina ulica je zatvorena za saobraćaj, a prisutan je veliki broj pripadnika specijalne policije koji će osiguravati skup. Najavljen je dolazak 15.000 penzionera.



Jedan od glavnih razloga nezadovoljstva penzionera je nedonošenje zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim bi bili regulisani način i mogućnost povećanja penzija.



Savez udruženja penzionera FBiH pripremio je zahtjeve koje će predati Vladi FBiH i Parlamentu FBiH. Od Parlamenta FBiH traže da usvoji zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, organizuje Federalni zavod PIO te da udruženja penzionera oslobodi plaćanja poreza.



Od Vlade FBiH traži se formiranje fonda, da što prije pošalje zakon u Parlament FBiH u koji će biti ugrađeni njihovi zahtjevi te povećanje penzija za deset posto onima koji su otišli u penziju do 1998. godine.



Penzioneri u FBiH su posljednje povećanje penzija dobili 2014. godine kada su penzije povećane za 10 posto, a u međuvremenu su porasli troškovi života.



U FBiH ima 410.000 penzionera, a 66 posto živi od minimalne penzije od 320 KM, dok je prosječna penzija u FBiH u septembru bila 371 KM.