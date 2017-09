Koalicija za slobodne i poštene izbore "Pod Lupom" organizirala je u Mostaru regionalnu konferenciju "Izbori u Mostaru – (ne)moguća misija", na kojoj su okupili predstavnike političkih stranaka i nevladinih organizacija. Vehid Šehić, predsjednik Strateškog odbora Koalicije "Pod lupom" kazao je da je održavanje mostarskih izbora pitanje odgovornosti onih koji trebaju implementirati odluku Ustavnog suda.

"Treba optužiti one koji onemogućuvaju građane Mostara da koriste jedno od temeljnih građanskih prava, da biraju ili budu birani. Živite u državi u kojoj ne postoji ustavni patriotizam, gdje se ne poštuju odluke Ustavnog suda, zakoni ove države i onda se možete ponašati na način na koji se ponaša 90 posto političara u ovoj državi", kazao je Vehid Šehić.



Neodržavanje mostarskih izbora nije pravni, već politički problem smatra Šehić, iznoseći svoj stav da Grad Mostar treba ima isti statut kao Grad Tuzla te da na isti način se bira gradonačelnik i članovi Gradskog vijeća.



"Pitanje je principjelnosti onih koji selektivno pristupaju uređenju Bosne i Hercegovine, tamo gdje im odgovara ovakvo stanje oni će podržati, tamo gdje im ne odgovora biti će protiv. Potpuna je odgovornost na političkim strankama, a posebno je interesantno da su dvije stranke koje su uzele za pravo da zastupaju dva naroda nepoštuju odluku Ustavnog suda o ravnopravnosti sva tri naroda u Bosni i Hercegovini", kazao je Šehić, sugerišući na kantonalne ustave u HNK i ZHK.



Šehić je za stavove "te dvije stranke" kazao da nisu principijelni, posebno kad se uzmu prava onih građana koji ne pripadaju narodima koje oni zastupaju.



"Ako bi se Mostar podijelio na dvije administrativne jedinice i to sa bošnjačkom i hrvatskom većinom, to može biti početak istih procesa u Srednjoj Bosni i onda se postavlja pitanja ako se borimo za neki integralni proces, ako se borimo protiv diskriminatorskog odnosa kad imamo "dvije škole pod jednim krovom", zašto otvarati pandorinu kutiju da u okviru Travnika imamo dvije općine, Viteza i slično", kazao je Šehić.



Šehić je naglasio da je njegov lični stav da su na snazi one retrogradne političke snage u Bosni i Hercegovini koji žele da podjele državu na tri etničke teritorije.



"Oni to rade prikriveno, ali kroz njihova djela vidimo kome je bitna neka općina, a nisu mu bitne neke druge općine. Nisu toliko politički mudri da to prikriju već će vam u datom trenutku to sami reći", kazao je Šehić.



Vehid Šehić je i odgovorio na pitanje da li Kolacija "Pod lupom" može svojim pritiskom kao što je to bio slučaj u Stocu na dan ponovljenih izbora, pomoći u rješavanju mostarskog izbornog problema. Kazao je da se izbori mogu provesti na zakonit način ako se svi angažuju, predstavnici CIK-a, nestranački posmatrači, mediji...



"Mi smo u Stocu bili vrlo aktivni jer smo vidjeli podignute političke tenzije, ali i ponašanje predsjednika Općinske izborne komisije u Stocu koji umjesto da štiti zakon upućivao je građane da krše odredbe zakona. U Stocu se stvorila povoljna situacija i zbog velikog prisustva međunarodne zajednice i medija, a kad želite da uradite nešto nezakonito, a vidite da vas mnogo očiju gleda onda ćete vjerovatno odustati", zaključio je Šehić, ali napomenuo da je to nemoguće u danu kad se izbori dešavaju u cijeloj državi jer bi trebale desetine hiljada ljudi aktivirati.



Dario Jovanović, direktor projekta Koalicije "Pod lupom" kazao je da je današnja konferencija namijenjena predstavnicima političkih subjekata i izborne administracije te da se diskutovalo o finalnom Izvještaju koalicije sa lokalnih izbora 2016. godine, ali i sa fokusom na Grad Mostar je u njemu nisu održani lokalni izbori.



"Ova konferencija jedna je od trinaest javnih događaja širom Bosne i Hercegovine, jučer smo bili u Stocu. Imamo govornike ispred Kolicije 'Pod lupom', Gradske izborne komisije, predstavnike političkih stranaka, civilnog društva i građana", kazao je Dario Jovanović, te napomenuo kako Koalicija ima seriju preporuka kako bi naredni izbori bili bolji.



Imaju 34 preporuke, 12 je prioritetnih za zakonodavce, prije svega se zalažu za depolitizaciju izbornog procesa, kroz uvođenje nezavisnog, profesionalnog predsjednika biračkog odbora, ali i kroz javnu objavu imena članova biračkih odbora kako bi spriječila njihova trgovinu. Imaju i cijelu seriju tehničkih unapređenja, drugačiju glasačku kutiju, skenere glasačkih listića i sl.