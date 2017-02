Uprkos brzoj reakciji sarajevskih vatrogasaca bračnom paru u čijem je stanu na Alipašinom Polju jučer izbio požar nije bilo spasa. Možda je ova priča mogla imati drugačiji epilog da se nadležni upravitelj pobrinuo da imaju potrebne uslove za djelovanje. Naime, nijedna od hidrantskih instalacija nije bila u funkciji.

"Nismo imali ni suhi ni mokri vod, nije bilo ručice ventila, a kad smo otvorili kliještima vidjeli smo da nema vode. Upravitelji su dužni da svakih šest mjeseci prekontrolišu hidrante, pritisak i protok vode, te da naprave zapisnik u kojem će biti naznačen tačan datum kontrole. Upravitelj je spomenuo da su pumpe ispravne i one se nalaze u podrumima zgrada s velikim brojem spratova, ali je potreban neovisan sistem. Tražili smo od Elektroprivrede BiH da isključe struju i hidrofori nisu bili u funkciji jer im bez struje treba agregat, a to upravitelji ne znaju", kazao je za Klix.ba komandir Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo Dževad Gibanica.



U slučaju eksplozije vatra se naglo razbukatava i u ovom slučaju, tvrdi naš sagovornik, ne bi pomogli ni topovi, ni hidraulične ljestve, ni dušeci na napuhavanje.



"Topovi se koriste za požare na otvorenom, u ovoj situaciji napravili bi veću štetu. Domet topa je do 40 metara, ovdje je bilo preko 50. Ne bi bilo efekta, puno se vode troši, gađa se u plafon i ne gasi se požar. Imamo vozila sa hidrauličnim platformama, ali vozilo se mora pozicionirati na ravnom i to traje nekoliko minuta, gubi se vrijeme, a moglo bi se samo gasiti s ljestvi ili otići po ljude na krov. Ljudi su vozaču govorili da razvučemo deku da skoče. Pa, nije ovo bio film. Imamo jastuke, ali samo da se rašire treba 10 minuta i pet ljudi", kaže Gibanica.



Iako je požar vrlo brzo ugašen čime je spriječena veća tragedija, vatrogascima je spočitavana suviše spora reakcija. Gibanica tvrdi da je takozvana unutrašnja navala u datom trenutku bila najbolje rješenje, ali da usljed brojnih otežavajućih okolnosti nije mogla biti brža.



"Traje duže jer se moraju razvlačiti crijeva. Vatrogasci su pružali crijeva i nosili 20 kilograma na leđima do 11. sprata. Ne može se od njih očekivati da nakon toga rade kao leptiri. Taktika je uvijek prvo spašavanje pa onda gašenje, a ako imamo dovoljno ljudi pristupamo paralelno i jednom i drugom. Bolje je da izgori pet spratova nego jedan čovjek. Također, evakuacija ima svoja pravila. Na 15. spratu smo imali nepokretnog čovjeka, a žena koja ga čuva nije htjela da nam otvori vrata. Bilo je ljudi koji su slabo pokretni. Bilo je predviđeno da izađu na krov, ali vrata su bila zatvorena lancem i katancem, onda smo morali čekati da vatrogasac iz vozila donese kliješta i da se popne na 16. sprat", navodi Gibanica.



U cijeloj priči važnu ulogu igra i KJKP Vodovod i kanalizacija koje je vatrogascima dužno dostaviti tačan spisak ispravnih podzemnih hidranata. No,umjesto spiska i saradnje, preduzeće samoinicijativno i bez obavještenja zatvara hidrante.



"Nemamo podatke koji su hidranti ispravni, a koji nisu. Jedna sarajevska općina nam je ponudila da osposobi 10 hidranata samo da kažmo na kojim lokacijama. Šta meni znači hidrant u centru grada ako je požar na Alipašinom Polju? Vodovod može zatvoriti hidrant kad god hoće. Oni to rade ako im kradu vodu ili ako voda curi. Mi dignemo poklopac, a oni ga zabetonirali. Imali smo situaciju na Jarečedolima gdje na karti hidrantske mreže stoji hidrant, a njega nema. Čovjek je proširio dvorište i hidrant se nalazi u njegovoj bašti. Jednom smo se na Alipašinom Polju zakačili na suhi vod, a voda je išla u podrum", ističe naš Gibanica.



Suočavaju se vatrogasci i sa nesavjesnim vozačima koji parkiraju na hidrantima, sa nedostatkom ljudstva i slabom opremom, ali su zadovoljni i uvijek spremni da riskiraju svoje živote kako bi spasili tuđe.



"Donirao nam je Beč vozila koja su oni otpisali, ali i oni se žale na manjak ljudstva i slabu opremu, a njihov kamion je nama dobar. Uvijek može bolje, bilo bi bolje da nas ima više i da imamo bolju opremu, ali garantujem vam da je ovo trenutno najjača ekipa u BiH", navodi naš sagovornik.