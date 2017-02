Utvrđen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu u FBiH

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

U saopštenju Vlade FBiH navodi se da je razlog za kraćenu proceduru to što je u toku primjene ovog zakona, koji je na snazi od 14. aprila 2016. godine, ustanovljeno da su određene životne i pravne situacije nametnule potrebu izmjena i dopuna.



Nova rješenja omogućavaju da Zakon o radu bude što bolje primijenjen na poslovni ambijent FBiH i pruži što pravičniju i efikasniju zaštitu prava radnika, olakša i ubrza proces kolektivnog pregovaranja i onemogući eventualne zloupotrebe.



Izmjenama i dopunama Zakona je, uz ostalo, precizirano da se, ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ovim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, za radnika primjenjuje najpovoljnije pravo, osim ako to ovim zakonom nije izričito zabranjeno.



Radi sprečavanja zloupotreba, sa 15 na pet dana skraćuje se rok u kojem poslodavac mora prijaviti radnika na obavezno osiguranje.



Kada je riječ o godišnjem odmoru, propisana je mogućnost da on bude utvrđen kolektivnim ugovorom i u trajanju dužem od 30 dana, a prema prirodi posla i uslovima rada.



Nova je i odredba da se plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji od osnovne plate, dijela plate za radni učinak ukoliko je on ostvaren i uvećane plaće, a radni učinak definiše poslodavac u skladu sa opštim propisima, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.



Najnižu platu utvrđuje Vlada FBiH nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem.



Vlada FBiH je utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zanona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH kako bi on bio usaglašen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH, kojim je preciziran radno-pravni status direktora samostalnih upravnih organizacija i pomoćnika rukovodioca organa državne službe, a koji više nisu državni službenici.



Vlada FBiH utvrdila je i po hitnoj proceduri Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu, koji propisuje da Federalno pravobranilaštvo zastupa organe i tijela FBiH u radnim sporovima, uključujući i radne sporove bivšeg federalnog Ministarstva obrane.



Organi i tijela FBiH koji su strana u radnom sporu dužni su Federalnom pravobranilaštvu staviti na raspolaganje sve kapacitete i dokumentaciju potrebnu za adekvatno zastupanje.



Federalna vlada danas je upoznata s četvrtim kvartalnim izvještajem o dugu FBiH i prema raspoloživim podacima, tokom četvrtog kvartala 2016. godine je u FBiH po osnovi spoljnog duga ukupno angažovano 41.958.233 KM, prema kursu Centralne banke BiH na dan 31. decembra.2016. godine u više valuta od više kreditora.



U istom periodu je, po osnovi servisiranja spoljnog duga, isplaćeno ukupno 161.523.859 KM.



Od toga se 138.391.583 KM ili 85,68 odsto odnosilo na otplatu glavnice, dok je 23.123.2755 KM ili 14,32 odsto isplaćeno po osnovi troškova kamate i pristojbi.



Vlada FBiH je usvojila izvještaje o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije za 2016. godinu, koji će biti upućeni predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH i Parlamentu FBiH.



Federalni MUP je prošle godine, uz ostale aktivnosti, pripremio šest prednacta, nacrta i prijedloga zakona iz oblasti unutrašnjih poslova.



Službenici Federalne uprave policije su prošle godine podnijeli 329 službenih izvještaja o počinjenim krivičnim djelima, što je, u odnosu na 2015. godinu, povećanje za 57 izvještaja ili 20 odsto.



Otkriveno je 808 krivičnih djela, što predstavlja povećanje za 329 ili 68,68 odsto u odnosu na 2015. godinu, a izvještaji su podneseni protiv 591 lica, što je, u odnosu na 2015. godinu, više za 80 lica ili 15,65 odsto.



Vlada FBiH je danas usvojila prvi mjesečni izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije.



Zadužene su a sve federalne institucije da osiguraju adekvatno prisustvo svojih predstavnika u tijelima čiji se sastanci održavaju u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i sastancima koji se organizuju u sklopu pripreme odgovora na Upitnik Evropske komisije.



Konstatovano je da su svi federalni organi uprave dostavili odgovore na pitanja iz Upitnika Evropske komisije koja su u njihovoj nadležnosti i time ispunili sve obaveze za koje ih je federalna Vlada zadužila zaključkom od 23. decembra prošle godine.