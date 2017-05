Usvojen Zakon o prostornom uređenju KS: Skraćeni svi rokovi, neki se boje zloupotreba

Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo usvojili su Zakon o prostornom uređenju, koji se odnosi na pripremu i usvajanje planske dokumentacije, a čime je predviđena i razrađena mogućnost usvajanja planskih dokumenata po skraćenoj proceduri i time ukinuta dosadašnja praksa njihove korekcije.

Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo usvojili su Zakon o prostornom uređenju, koji se odnosi na pripremu i usvajanje planske dokumentacije, a čime je predviđena i razrađena mogućnost usvajanja planskih dokumenata po skraćenoj proceduri i time ukinuta dosadašnja praksa njihove korekcije.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a Čedomir Lukić kazao je da se ovim zakonom u dijelu koji se odnosi na provođenje planskih dokumenata predviđa uvođenje lokacijske informacije koja se definiše kao način za određivanje preduvjeta za odobravanje promjena u prostoru. Dodao je da se uvodi stepen rizika kod objekata, te se granica postavlja na 400 m².



"Lokacijska informacija je izvod iz detaljne planske dokumentacije i predstavlja osnov za izdavanje odobrenja za građenje. Svi rokovi za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, upotrebne dozvole i ostalih akata su skraćeni", pojasnio je Lukić.



U kontekstu ovih izmjena, dodao je, Zakonom je predviđeno i uspostavljanje Centra za pružanje usluga u oblastima prostornog uređenja i građenja koji primjenjuje jednošalterski sistem poslovanja, tj. da građani i poslovni subjekti sve dobijaju na jednom mjestu.



"Također je i dio koji definiše inspekcijski nadzor i kaznene odredbe usklađen s nedavno usvojenim inspekcijskim propisima, kao i propisima kojima se definiše oblast prekršaja. Važno je naglasiti da je raspon kazni u prekršajnom dijelu podignut, jer se namjerava osigurati veća disciplina u primjeni ovog zakona", naglasio je.



Lukić je kazao da su Zakonom predviđeni precizni rokovi za završetak izgradnje, ali i kazne za investitora u rasponu od 10 do 50 hiljada maraka, ukoliko oni budu probijeni.



"Propisali smo da su svi oni koji dobiju odobrenje za građenje u roku od četiri godine od njegove pravosnažnosti dužni završiti objekt izvana, te izvršiti njegovo priključenje na infrastrukturu, dok unutrašnji radovi mogu da traju i duže", precizirao je ministar Čedomir Lukić. Dodao je kako je ovaj rok sasvim dovoljan za izvođenje svih vrsta i najsloženijih građevinskih radova.



Poslanik Naše stranke Edin Forto istakao je da je zakon jako dobro koncipiran, ali je imao prigovor u vezi s mogućnosti izmjene planskih dokumenata po skraćenom postupku.



"Svi smo svjedoci kakva je gradnja u Sarajevu koju možemo nazvati urbicidom. Postoje predstavnici Vlade ili investitori koji žele da zloupotrijebe taj član, jer nemaju interes zajednice", pojasnio je.



Nezavisni poslanik Mirsad Pindžo istakao je napravljeni su određeni pomaci, ali da je Vlada uradila sve da se ovaj zakon pogorša, a također je imao prigovore na donošenje odluka po skraćenom postupku.



Također je imao prigovor zašto se sjednice Vlade održavaju u vrijeme kada je zakazana sjednica Skupštine, jer se na taj način manipuliše amandmanima te da neće dati podršku ovom zakonu.



Poslanik SDA Mirza Čelik je pohvalio način na koji je ovaj zakon izrađen, ističući da je ovo značajno poboljšanje na dosadašnju praksu.



Poslanik SDP-a Slaviša Sućur istakao je da veliki dio bitnih stvari u ovom zakonu nije uređen, ističući da se kaznene odredbe ne odnose na organe vlasti, koji su itekako odgovorni za kršenje zakonskih odredbi.



"Zakon nije odgovorio potrebama i namjeni", zaključio je Šućur.



Nakon sjednice Vlade koja je održana tokom pauze sjednice Skupštine KS-a premijer Elmedin Konaković je kazao da su usvojili nekoliko amandmana koje je predložila opozicija.



"To je da se urbanističke dozvole vrate na rokove od 15 dana, da se izriču sankcije za one koji u propisanim rokovima ne izvršavaju svoje obaveze izmjena oko prostornog plana koji ne može biti donesen u kraćim rokovima od propisanih", pojasnio je Konaković.



Konaković je zaključio da je ovo usitinu reformski Zakon koji mijenja koncept prostornog planiranja i izdavanja dozvola.