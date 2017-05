Novi zakon o prostornom uređenju KS: Manje poljoprivrednog i više građevinskog zemljišta

Skupština Kantona Sarajevo je na posljednjoj sjednici usvojila izmjene i dopune Prostornog uređenja KS koje su izazvale buru. Nevladine organizacije kažu kako se ovim zakonom omogućava nekontrolisana gradnja na cijelom području KS, što će, upozoravaju, trajno ugroziti snabdijevanje vodom, prirodnu i kulturnu baštinu. Ipak, premijer KS Elmedin Konaković ističe da je sve u skladu sa zakonom.

Otvaranje vrata uskom krugu moćnika

Ugrožene vodozaštitne zone

Eksperti radili studije

Revolucionarne promjene

Bitan glas građana

"Ovim se potpuno gubi smisao planiranja prostora kao jedne od najvažnijih odrednica života cijele zajednice. Izmjenama Prostornog plana povećava se površina zemljišta na kojem je dozvoljena gradnja za 50 posto, dok se istovremeno površina poljoprivrednog zemljišta smanjuje tri puta u odnosu na 2003. godinu, kada je donesen Prostorni plan. Blizu 14.000 hektara poljoprivednog zemljišta pretvara se u građevinske placeve, cjelokupno područje od Hadžića do Ivan-Sedla bit će pretvoreno u neprekidni niz apartmanskih naselja, pri čemu po zakonu obavezne javne rasprave ili nisu uopće održane ili su vješto skrivane od očiju javnosti. Poruka koju vlasti šalju ruralnim zajednicama Kantona je jasna - ljudi koji tu žive njih ne interesuju, već samo njihovo zemljište", rekao je Anes Podić iz udruženja Eko akcija.Udruženje "Eko akcija" te Građanske inicijative "Borba za život" i "Jedan grad, jedna borba" ističu kako sada sve može postati građevinska lokacija, bez obzira na javni interes šire zajednice u datom trenutku ili u bližoj ili daljoj budućnosti. Ako postoji interes desetak ljudi "na položaju" potreban je samo dogovor većine u općinskom vijeću s načelnikom i saglasnost ministra."Nakon ovih izmjena, Prostorni plan KS praktično više ne postoji, što širom otvara vrata raznim mešetarima da grade čak i u vodozaštitnim zonama, zaštićenim prirodnim područjima, u neposrednoj blizini kulturnih spomenika i sl. Ovom odlukom, uski krug moćnika zarad jednokratne koristi rasprodaje i našu prošlost i našu budućnost", rekao je Podić.Iznio je podatak da u Hadžićima svako drugo domaćinstvo dopunjava budžet ili živi od poljoprivrede, a da će to sada biti pretvoreno u građevinsko zemljište. Ističe kako je neminovno da se grad širi, ali da trebaju biti vizije razvoja, a ne da kada neko upre prstom to mjesto i dobije. Kazao je kako su prekršeni federalni zakon o poljoprivrednom zemljištu, federalni prostorni plan i konvencije, jer ljudima nije dat prostor da odlučuju o tome. Žalio se i na to da je termin za raspravu zakazan četiri dana ranije, u petak za utorak."Na Igmanu je sada sve rekreaciono područje, što je jednako građevinsko. To je vodozaštitna zona koju je KS prema federalnom pravilniku trebalo da obilježi do 2015. godine, a to nije urađeno. Sada se na cijelom Igmanu omogućava gradnja", istakao je Podić.Premijer KS Elmedin Konaković kazao je kako je Vlada KS više puta pokazala koliko transparentno donosi sve odluke i dokumente. Podsjetio je kako su oba dokumenta o izmjenama i dopunama Prostornog plana i građenju KS bila u javnoj raspravi nekoliko mjeseci te da su u ovu svrhu urađene studije koje skoro nikada do sada nisu rađene, a koje govore o utjecaju prostornog plana na okoliš, zaštiti ljudske okoline i vodosnabdijevanju.Premijer naglašava kako su na ovim studijama radili ljudi od struke, doktori nauka i magistri."I onda nam se desi da kao u ovom slučaju, neki IT-vac koji je radio za vladu projekt 'e-vlada' i nije dobro uradio, kao član neke građanske incijative komentira dokumente koje su donosili vrhunski stručnjaci i doktori nauka. Činjenica je da smo potvrdili dio stanja koji niko nije imao hrabrosti da prizna. Pitao sam ljude u Skupštini da li neko misli da će se Sarajevo u budućnosti razvijati kao veliki poljoprivredni centar, da li znaju kolika je sada površina iskorištena za poljoprivredne aktivnosti i čime je to ugroženo? Naravno da nije i naravno da ne znaju i da se sve kreće u okvirima mnogo većim nego što su potrebe za tu vrstu djelatnosti", rekao je Konaković.Naglasio je kako su u novom zakonu o prostornom uređenju unijeli revolucionarne promjene kao što su jednošalterski sistem, brže izdavanje dozvola, mnogo povoljnije uslove za izgradnju, rokove za izdavanje građevinskih i urbanističkih dozvola te da su natjerali administraciju da radi."Naravno da sve odluke o ovome idu na općinsko vijeće, jer je to nivo vlasti koji ima sva prava da donese takve odluke. Neutemeljeno i neargumentovano su komentirana oba dokumenta. Zašto smo pokazali da ima 11 posto više građevinskog zemljišta? Zato što je stanje takvo, zato što se u urbanim zonama to zove građevinsko zemljište, a to ne podrazumijeva samo gradnju zgrada, investicije i fabrike, već i gradnju parkova, igrališta za djecu - znači urbanizirani prostor na kojem nema poljoprivrede", kazao je Konaković.Istakao je kako Sarajevo nikada nije bilo u ovakvoj ekspanziji i da se ovim zakonom povećava prostor za investiranje."Cijenimo nevladin sektor u kojem je mnogo stručnih ljudi i čujemo njihov glas. Nijedan zakon nismo donijeli bez minimalno 30 dana javne rasprave, a ovaj je bio u javnoj raspravi nekoliko mjeseci. Ali nestručni ljudi koji se predstavljaju stručnjacima za sve su nam nebitni. Bitan nam je glas građana i ozbiljnih NVO", poručio je Konaković.Novi Zakon o prostornom uređenju KS možete pročitati ovdje