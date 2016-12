Ured za reviziju institucija: Vlada FBiH vrši pritisak na nas

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost podnošenja tužbe protiv federalne ministrice finansija Jelke Milićević zbog umanjenja budžeta ovoj instituciji i nepostupanja u skladu sa Zakonom o reviziji. Simbolično, ove godine planirana je revizija subjekata u čijim odborima se nalazi Milićević, što ostavlja prostora tome da izvršna vlast na ovaj način vrši pritisak na Ured za reviziju.

Foto: Arhiv/Klix.ba

