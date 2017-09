Uprava firme Umel: Vodimo računa da bh. radnici u Norveškoj imaju zagarantovane uplate

Tekst naslovljen "Bh. radnici u Norveškoj pola plate morali uplaćivati na račun tuzlanske firme, vlasnik ne vidi problem", objavljen 16. septembra 2017. godine, izazvao je žustre reakcije u javnom prostoru, ali i reakcije Udruženja građana, dioničara-akcionara i udjeličara u društvima i investicionim fondovima u BiH.

U demantiju na tekst se navodi da firma Umel - dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla ima tačno 60 vlasnika udjeličara, a da je Nedžad Aščerić jedan od njih, s procentom od 36,57 posto."Konstatacija u naslovu 'vlasnik ne vidi problem' nije tačna, jer da ste napisali 'jedan od vlasnika ne vidi problem', iako je i to neistinito, čitaocu bi bilo jasno da ste mislili na Nedžada Aščerića, ali kao direktora", stoji u demantiju.U demantiju se također navodi da je nadnaslov "Kršenje prava" udaran."Kada se pažljivo pročita ugovor o radu za radnike koji su na gradilištu u norveškom Rogalandu, jasno je da je radnik dužan uplatiti 50 posto na devizni račun firme i nejasno je kako je izvršeno 'kršenje prava'. Zar niste vidjeli ili niste htjeli vidjeti član 12. stav 1. ugovora koji govori da je Umel - dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla obavezna da izvrši obračun i uplaćuje, odnosno osigura isplatu minimalne plate u iznosu od 600 KM i pripadajućih doprinosa", navodi se u demantiju.U demantiju se također navodi da je direktor Nedžad Aščerić vodio računa da radnik u Norveškoj ima zagarantovane uplate za PIO i dr."U članu 10. stav 2. ugovora eksplicitno je napisano da, ako zaposlenik nema sredstava da plati štetu iz stava 1. ovog člana, saglasan je da se ista bez ikakvih ograničenja namiri iz njegove imovine u zemlji. Ovdje se spominje šteta iz stava 1. i očito je da novinar nije vidio koja je to šteta i kada ta šteta nastaje", stoji u demantiju.U tekstu "Bh. radnici u Norveškoj pola plate morali uplaćivati na račun tuzlanske firme, vlasnik ne vidi problem" se navodi da je direktorica norveške kompanije Statnett Elisabeth Vike Vardheim kazala da su takvi uslovi rada potpuno neprihvatljivi u Norveškoj, dodavši da je za to odgovorna njihova partnerska firma iz Tuzle koja je poslala radnike."Ovim demantijem će i Elisabeth Vike Vardheim i Johna Carrolla shvatit da je direktor poslodavca Umel - dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla u vrlo objektivnim i realnim odnosima sa svojim radnicima i da je taj ugovor sastavljen u duhu Zakona o radu i ostale legislative u Federaciji BiH. Ovim demantijem se vidi da nije postojao razlog 'da se partner tu umiješa'", navode dušebrižnički u demantiju.