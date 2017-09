Bh. radnici u Norveškoj pola plate morali uplaćivati na račun tuzlanske firme, vlasnik ne vidi problem

Bh. radnici na montaži dalekovoda u norveškom Rogalandu radili su u potpuno neprihvatljivim uslovima. Prema ugovoru o zapošljavanju morali su da uplate pola svoje plate na račun firme "Umel - dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla" u Bosni i Hercegovini, obavezujući se pri tom da će ostati u Norveškoj na neodređeno vrijeme.

Foto: Stanett

Direktorica norveške kompanije "Statnett" Elisabeth Vike Vardheim kazala je da su takvi uslovi rada potpuno neprihvatljivi u Norveškoj, dodavši da je za to odgovorna njihova partnerska firma iz Tuzle, koja je poslala radnike, i da će morati ispraviti grešku.Kompanija "Statnett" je polovinom augusta obaviještena o uslovima rada 22 bh. radnika na elektrani Vestre Koridor u Rogalandu. Zaposleni su radili za kanadsku kompaniju "Valard Construction", koja je imala ugovor sa kompanijom "Statnett". Međutim, radnike je izvorno zaposlila bh. kompanija, piše norveški NRK.U ugovorima između radnika i poslodavca "Umel - dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla" stoji da zaposleni moraju polovinu svoje plate uplatiti na devizni račun firme u Bosni i Hercegovini.U ugovoru se također navodi da poslodavac radnicima može oduzeti radničke stanove ukoliko se ne pridržavaju ugovora i da ne mogu napuštati radno mjesto u Norveškoj bez dozvole kompanije.Elisabeth Vike Vardheim je rekla da su preduzetnici od sada odgovorni za poštivanje radničkih prava, a da će "Statnett" pomoći u praćenju i zaštiti tih prava.Kanadska kompanija "Valard Constructions" uputila je svog direktora za evropske operacije Johna Carrolla u Norvešku. U razgovoru za norveški NRK on je negirao da su za to znali ranije, pripisujući odgovornost za navedenu situaciju kompaniji u Tuzli."Obratili smo se kompaniji u Bosni i Hercegovini i tražili objašnjenje. Primijetili smo da su njihovi ugovori u suprotnosti sa ugovorima iz naše kompanije", kazao je Caroll.Direktor bh. firme "Umel - dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla" Nedžad Aščerić kazao je za Klix.ba da njegovi radnici uplaćuju dio plate za staž, koji im se evidentira u Bosni i Hercegovini."Oni su privremeno otišli u Norvešku da rade, a gore dobijaju oko 3.000 KM. Plaćeni su im porezi, plaćeni im doprinosi, staž, zdravstveno za porodicu... Oni moraju odvajati dio za preduzeće u koje se kasnije vraćaju. Norvežani to ne mogu da shvate", kazao je Aščerić za Klix.ba.Dodao je da radnike sada faktički mora da otpusti, a da su im Norvežani sa cijelom situacijom samo otežali."Radnici nisu htjeli da ih otpustim, s obzirom na to da su u Norveškoj samo nekoliko mjeseci. Kad se vrate ovdje neće imati posla... Oni će sad dobijati čitavu platu otkako se ovo desilo, ali onda će se morati brinuti o svojoj porodici, socijalnom, zdravstvenom, penzionom... To će odozgo morati plaćati. A ja ne mogu to da radim ako dobijaju čitavu platu", rekao nam je Aščerić, dodavši da će se to najvjerovatnije tako završiti.Istakao je da oni nisu agencija koja šalje ljude, a da ih je Valant pozvao da pripomognu u određenom projektu."Ne vidim razlog zašto se partner tu umiješao. Radnici će u novembru imati pauzu, a ko će im onda davati platu!? Norvežani im neće ništa osigurati. Sad će im polarna noć, niske temperature, vjetrovi... A ko će ih za to vrijeme osigurati?!", zaključio je Nedžad Aščerić.