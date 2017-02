UIOBiH probila rok: Još uvijek nije riješen problem carinjenja pošiljki iz inozemstva

Nakon velikog broja pritužbi građana koji kupuju putem internetskih servisa, a čija se roba u vrijednosti iznad 50 KM posebno carinila kod špediterskih kompanija, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIOBiH) još uvijek nije riješila problem carinjenja poštanskih pošiljki iz inozemstva iako je krajnji rok bio 10. februar.

Potreba angažiranja špeditera prilikom kupovine robe putem Interneta je uslovno rečeno natjerala UIOBiH na preduzimanje određenih koraka u vidu nadogradnje softwera, prilikom čega bi i pošte mogle raditi usluge špediciji po znatno nižim cijenama ili čak potpuno besplatno.UIOBiH je prije skoro mjesec dana najavio projekat nadogradnje softwera koji je trebao biti gotov do 10. februara.Međutim, do današnjeg dana se ništa nije promijenilo, a rok od deset dana je probijen i još uvijek je potrebno angažirati špeditera kako bi roba pristigla na carinu mogla biti proslijeđena kupcima.Iz UIOBiH za Klix.ba su kazali da je u završnoj fazi izrada novog modula carinske aplikacije ASYCUDA i da tada neće postojati potreba za angažiranjem špeditera, već će kao i do sada nadležni poštanski ured podnositi usmenu prijavu za carinjenje, a obračun uvoznih dažbina će ići prema carinskoj tarifi BiH, a ne prema jedinstvenoj carinskoj stopi kao do sada.Novi sistem bi trebao omogućiti efikasniju kontrolu i provjere, tako da će svi oni koji se nezakonito bave privrednom djelatnošću oglašavanja razne robe putem interneta i njene prodaje biti temeljito kontrolirani.Iz UIOBiH savjetuju svim fizičkim osobama koje su naručile pošiljke da se obrate nadležnom carinskom referatu gdje se prispjela pošiljka nalazi i kod njih će dobiti sve potrebne informacije.Podsjećamo, ukoliko fizička osoba iz BiH dobije paket od fizičke osobe iz inozemstva i dalje se primjenjuje postupak usmene carinske prijave putem poštansko-carinske deklaracije s jedinstvenom stopom carine od deset posto i pripadajućim PDV-om od 17 posto, ako vrijednost tog paketa prelazi iznos od 50 KM koliko je predviđeno za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.