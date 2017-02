Za desetak dana bit će riješen problem carinjenja poštanskih pošiljki iz inozemstva

U Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIOBiH) održan je danas sastanak s predstavnicima poštanskih operatera u BiH, na kojem je bilo riječi o carinjenju poštanskih pošiljki koje građani BiH naručuju putem interneta od pravnih osoba iz inozemstva.

U Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIOBiH) održan je danas sastanak s predstavnicima poštanskih operatera u BiH, na kojem je bilo riječi o carinjenju poštanskih pošiljki koje građani BiH naručuju putem interneta od pravnih osoba iz inozemstva.

Na sastanku je prezentirano da će u narednih desetak dana biti završen novi modul informatičke carinske aplikacije ASYCUDA WORLD, koji će omogućiti poštanskim operaterima da pokreću carinski postupak za pakete koje građani iz BiH naručuju putem interneta od pravnih osoba iz inozemstva.Na taj način neće biti potrebe za angažiranjem posrednika u carinskom postupku - špeditera i podnošenja carinskih deklaracija, već će cijeli posupak pokretati nadležni poštanski uredi. Carinjenje će se vršiti na način da će se svaka pojedinačna vrsta roba u procesu carinjenja svrstavati prema važećoj Carinskoj tarifi BiH i na osnovu toga odrediti precizne stope carine za svaku pojedinačnu vrstu robe, pripadajući PDV i akciza ako se radi o akciznom proizvodu.Na ovaj način bit će riješen trenutno nastali problem u vezi s carinjenjem pošiljki naručenih putem interneta. Podjećamo, ukoliko fizička osoba iz BiH dobije paket od fizičke osobe iz inozemstva i dalje se primjenje postupak usmene carinske prijave putem poštansko-carinske deklaracije s jedinstvenom stopom carine od deset posto i pripadajućim PDV-om od 17 posto, ako vrijednost tog paketa prelazi iznos od 50 KM koliko je predviđeno za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.U analizama koje su urađene u UIOBiH uočeno je da se u posljednjih nekoliko godina pojavio veliki broj osoba iz BiH, koja su se potpuno suprotno zakonskim propisima bavila privrednom djelatnošću oglašavanja i prodaje razne robe putem društvenih mreža, a da nigdje nisu registrirana za obavljanje ove privredne djelatnosti.Iz tog razloga je broj i sadržaj porudžbina putem internata od pravnih osoba porastao do te mjere da se takva vrsta robe ne može cariniti putem jedinstvene carinske stope od 10 posto, već se carinjenje u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima mora uraditi na način da se za svaku pojedinačnu vrstu robe odredi tarifna oznaka u skladu s važećom Carinskom tarifom BiH, te stopa carine, PDV i akciza za akcizne proizvode.Da bi se ovako roba mogla ocariniti trenutno se mora podnijeti jedinstvena carinska iprava (JCI) tj. carinska deklaracija, a to mogu uraditi samo osobe ovlaštene za provođenje carinskog postupka - špediteri.Ovo će biti u praksi do puštanja u rad novog modula informatičke carinske aplikacije ASYCUDA WORLD, koji će omogućiti poštanskim operaterima da pokreću carinski postupak za pakete koje građani iz BiH naručuju putem interneta od pravnih osoba iz inozemstva.