Udruženje sudija FBiH kritikovalo zaključke VSTV-a: Priklonili su se politici i ne štite integritet sudija

Foto: Arhiv/Klix.ba

Udruženje sudija FBiH smatra da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH svojim zaključcima donesenim 26. oktobra grubo prekršilo sve principe i stavilo se na stranu dijela politike koja je eksplicitno tražila da se izvrši provjera ratne prošlosti sudija i tužioca bez disciplinskog postupka.

Udruženje sudija FBiH smatra da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH svojim zaključcima donesenim 26. oktobra grubo prekršilo sve principe i stavilo se na stranu dijela politike koja je eksplicitno tražila da se izvrši provjera ratne prošlosti sudija i tužioca bez disciplinskog postupka.

U otvorenom pismu navode da je osnovni princip sudske nezavisnosti i mandata koji je, do zakonske starosne granice ili do isteka fiksnog mandata, zagarantovan brojnim međunarodnim pravnim aktima i preporukama Vijeća evropskih sudija, uz postojanje izuzetka samo za slučajeve koji proizilaze iz disciplinskih mjera za prekršaje ili krivične postupke, ali koji moraju biti precizno definisani i u saglasnosti sa odgovarajućim zahtjevima Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama.



"Ovakvim postupanjem VSTV ne štiti nezavisnost i integritet sudija. Naprotiv, podriva se njihov autoritet i integritet i urušava povjerenje građana u pravosudni sistem, a što ima još gore posljedice jer stvara razdor među kolegama iz entiteta. Provjera ratne prošlosti nosioca pravosudnih funkcija ne može se vršiti na način kako je to usvojeno u zaključcima VSTV-a tj. bez disciplinskog postupka, a uz istovremeno poštivanje zahtjeva Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama", poručili su iz Udruženja.



Osuđuju i protive se da bilo koji upravni organ ili VSTV kao regulaciono tijelo, prikuplja i naknadno analizira pravomoćne sudske odluke, kako po nacionalnoj strukturi osuđenih osoba tako i po vrsti krivičnih djela ratnog zločina, koje su prošle dvostepenost kontrole, a u mnogim slučajevima i provjere kroz apelacije pred Ustavnim sudom BiH.



"Pozivamo VSTV da zaključke poništi kao štetne i nezakonite, a članove VSTV-a koji su podržali zaključke da ponude ostavke iz moralnih i profesionalnih razloga", poručili su iz Udruženja sudija FBiH.