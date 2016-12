Udruženje Hagada educira turističke vodiče za turu "Jevrejsko Sarajevo"

Po uzoru na druge evropske gradove kao što su Prag, Krakov, Beč i Budimpešta koji u svojoj ponudi imaju ponude Jevrejski Prag, Jeverejski Beč…, Udruženje Hagada zajedno sa svojim partnerima organizuje turističku ponudu "Jevrejsko Sarajevo"

Hagada kao nevladina organizacija koja ima za cilj očuvanje jevrejske kulture i tradicije i promociju turističkih potencijala u cilju pružanja kvalitetne i sveobuhvatne informacije posjetiteljima Sarajeva, educirala je do sada dva turistička vodiča iz Jevrejske zajednice. Educirani su vodiči za hebrejski i engleski jezik.



"Broj turista koji dolaze u Sarajevo je iz godine u godinu sve veći i potreban je veći broj turističkih vodiča koji mogu da vode tzv. 'Jevrejsku turu'. Ovo je mnogostruko važno za sam grad Sarajevo jer priča o Sarajevu nezamisliva je bez priče o sarajevskim Jevrejima, o sinagogama, o jedinstvenom groblju u Evropi. Isto tako, Sarajevo je nezamislivo bez jednog od najvrednijih manuskripta koje čuva, bez Sarajevske hagade. Priča o Sarajevskoj hagadi nije samo priča o jednom manuskriptu i njegovoj umjetničkoj i historijskoj vrijednosti. To je priča o ljudima, građanima Sarajeva, koji su se čitavo jedno stoljeće borili da ovaj vrijedni manuskript ostane u Sarajevu, da se sačuva i zaštiti", navodi Eli Tauber, predsjednik Udruženja Hagada.



U Sarajevu se nalazi i Staro jevrejsko groblje, nacionalni spomenik kulture, koji je upravo nominiran da uđe pod zaštitu UNESCO-a.



Jevreji-Sefardi žive u Sarajevu skoro 500 godina i sa sobom su donijeli iz Španije i Portugala jezik, pjesme, kuhinju i sve to sačuvali do današnjih dana. Dio toga postao je nerazdvojivi dio kulture grada Sarajeva, kao npr. pjesma "Kad ja pođoh na Bentbašu" koja je originalna sefardska sinagogalna pjesma.



Udruženje Hagada koje je osnovano da sačuva i promoviše jevrejsku kulturu i tradiciju, i zbog svih ovih razloga, kao i nemjerljivog doprinosa Jevreja kulturnom, urbanom i privrednom razvoju grada Sarajeva pokrenuta je inicijativa edukacije turističkih vodiča u Sarajevu.



U tom smislu, Udruženje Hagada uz pomoć turističkih agencija "Insider" iz Sarajeva i "Fortuna iz Mostara, a posebno predstavništva Konrad Adenauer Stiftung koji je finansijski pomogao edukaciju o sarajevskim Jevrejima.



Sarajevska razvojna agencija SERDA uključila se u ovaj projekat smatrajući da edukacija turističkih vodiča grada Sarajeva doprinosi, prije svega, njihovom ekonomskom stabiliziranju, a najvažnije je što se na taj način podiže nivo turističke ponude Sarajeva i Sarajevo se prvo na Balkanu stavlja na mapu velikih gradova koji imaju organizovanu turističku ponudu “Jevrejska tura”.



Seminar za turističke vodiče počinje u utorak, 27. decembra u 10 sati u prostorijama SERDE, Kolodvorska 6. Sljedeći dan, 28. decembra organizuje se praktična nastava kroz grad i završava se na Starom jevrejskom groblju.



Svi učesnici seminara dobit će certifikat-diplomu da mogu voditi turiste u ponudi koja će od naredne godine nositi i zvanični naziv “Jevrejsko Sarajevo”. Svaki učesnik dobit će i poseban bedž sa oznakom ove turističke ponude grada Sarajeva, saopćeno je iz Udruženja Hagada.