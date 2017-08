U zeničkoj bolnici uvedena nova pravila zbog visokih temperatura

Kantonalna bolnica Zenica (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Iz menadžmenta Kantonalne bolnice Zenica danas su informisali javnost kako će u narednom periodu zbog visokih temperatura biti poduzete posebne mjere, a jedna od njih je i obavljanje samo hitnih operativnih zahvata.

Iz menadžmenta Kantonalne bolnice Zenica danas su informisali javnost kako će u narednom periodu zbog visokih temperatura biti poduzete posebne mjere, a jedna od njih je i obavljanje samo hitnih operativnih zahvata.

Tokom razmatranja uvjeta u kojim rade zenički ljekari i u kojim borave pacijenti, menadžment Kantonalne bolnice Zenica je ustanovio kako uslovi za boravak pacijenata u bolesničkim sobama nisu zadovoljavajući te da visoke temperature u prostorijama mogu otežavati liječenje i pružanje zdravstvene njege.



Korištenje uređaja za magnetnu rezonancu, CT i ultrazvuk je otežano zbog visokih temperatura, zbog čega dolazi do kvarova i problema u radu, a zaključeno je i da su uslovi rada uposlenih otežani.



S tim u vezi, menadžment je predložio svim medicinskim odjelima koji imaju ležeće pacijente da prijem na hospitalizaciju reduciraju na hitne i neophodne indikacije i da se, ukoliko je moguće, skrati vrijeme hospitalizacije pacijenata.



Hirurški program se reducira na hitne i onkološke indikacije, a dijagnostika u kabinetima gdje nema uslova za rad aparata se radi do 12 sati i poslije 17 sati.



"Navedeno treba organizovati preraspodjelom radnog vremena za koju će se na prijedlog napisati posebna odluka", dodaju iz menadžmenta Kantonalne bolnice Zenica.



Za kraj su dodali da navedene mjere važe za sve odjele do njihovog opoziva.