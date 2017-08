U Kazneno-popravnom zavodu Kula u Istočnom Sarajevu trenutno boravi 21 žena, najmlađa ima 20, a najstarija 73 godine. Trenutno je najkraća kazna 6 mjeseci, a najduža 17 godina. Prva je određena zbog ubistva djeteta pri porođaju, druga zbog ubistva. Prema statistikama, većina žena ovdje završi zbog ubistva.

