Brojne osobe iz političkog, diplomatskog i društvenog života prisustvuju svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana nezavisnosti BiH koja se održava u sarajevskoj Vijećnici.

Brojne osobe iz političkog, diplomatskog i društvenog života prisustvuju svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana nezavisnosti BiH koja se održava u sarajevskoj Vijećnici.

Na svečanoj akademiji prisutni su i član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do 1996. godine Miro Lazović, nekadašnji člana Predsjedništva Republike BiH Mirko Pejanović, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac i brojni drugi.



Akademik i bivši član ratnog Predsjedništva BiH Ejup Ganić kazao da je prošlo vrijeme bilo teško i da je rat bio neizbježan sa referenduma ili bez njega.



"Odlučili smo se da sačuvamo državni kontinuitet koji je postojao vjekovima. Zato smo pitali narod kako dalje i odgovor je bio da nastavimo kao suverena i nezavisna država", rekao je Ganić.



Istakao je da su ponosni na tu odluku i da će historija pokazati kako je to najbolje rješenje.



Predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do 1996. godine Miro Lazović rekao je da je 1. marta izražena volja građana BiH da grade nezavisnu državu i da su u toj volji satkani hrabrost, upornost i neprikosnovena želja da za vrijeme raspada bivše Jugoslavije sačuvaju samostalnost BiH.



"Vrijeme iza nas pokazuje da ti ciljevi nisu ostvareni i da će proteći još puno vremena dok BiH ne dostigne sadržaj referendumskog pitanja", kazao je Lazović.



Nekadašnji člana Predsjedništva Republike BiH Mirko Pejanović istakao je da su građani BiH svojom slobodnom voljom odlučili da izglasaju nezavisnost, suverenost i integritet BiH.



"Podaci su poznati kao historijske činjenice. Izašlo je 64 posto građana koji su upisani u birački spisak, od njih 99 posto pozitivno se opredijelilo na referendumsko pitanje", rekao je Pejanović.