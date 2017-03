U Srebrenici obilježen Dan nezavisnosti BiH: Borba nije završena i u njoj ćemo istrajati

Foto: Klix.ba

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježen je u Srebrenici polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe u Memorijalnom centru u Potočarima.

Predsjedavajući Upravnog odbora Memorijalnog centra Potočari i zastupnik SDA u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sadik Ahmetović kazao je da je 1. marta 1992. godine od 64 posto građana koji su se odazvali referendumu o nezavisnosti, preko 99 posto glasalo za suverenu i nezavisnu BiH, državu ravnopravnih građana, naroda BiH, Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive.



"Nažalost, ova velika pobjeda naše zemlje bila je kratkotrajna. Već nekoliko dana nakon referenduma počinje zločinački pohod JNA, srpskih paravojnih formacija i oružanih grupa. Prvo su zauzeli Bijeljinu, nakon toga Zvornik, kasnije pada i Bratunac. Srebrenica se branila hrabro do jula 1995. godine. Možemo slobodno reći da je tada počinjeni genocid bio cijena koju su naši najmiliji platiti da nezavisna država za koju smo se opredljeli 1. marta postane stvarnost", rekao je Ahmetović.



Kako kaže, ni 1995. godine taj trnovit put prema nezavisnosti nije završen. Dodaje da poslijeratni period nije donio ravnopravnost pogotovo u entitetu Republika Srpska kada su nebitna postala ne ljudska prava već brojčana nadmoć jednog naroda.



"Nakaradna rješenja Dejtonskog mirovnog sporazuma su našu državu učinile nefunkcionalnom. Nedostaje dogovor i razumijevanje bez kojih nema napretka. Sve je više provokacija o čemu najbolje mogu posvjedočiti srebrenički povratnici. No prije svega, nezavisna Bosna i Hercegovina nije donijela pravdu za žrtve, dakle za one koji su platili najvišu cijenu njene odbrane. Spor oko revizije presude Međunarodnog suda pravde pokazao je da smo u pogledu odnosa prema žrtvama napravili korake unazad", kazao je Ahmetović.



Ahmetović je kazao da pokušaj da se utvrdi historijske činjenice o agresiji na BiH jedan narod pokušava predstaviti kao nasrtaj na svoj identitet.



"Svaki dan čujemo prijetnje napuštanjem institucija, osporavanje odluka najviših državnih zvaničnika, prebacivanje krivice za početak rata. Svakodnevno je postalo i negiranje genocida koje ovdje u Potočarima boli posebno. Zato naše današnja okupljanje ima poseban značaj. Iz ovog mjesta poručujemo da smo svjesni da borba nije završena i da ćemo u njoj istrajati", rekao je Ahmetović.



Zaključio je da ne traže puno, već samo istinu i njeno bezuslovno prihvatanje od svih Bosanaca i Hercegovaca jer bez istine nema pravde, a bez pravde nema nezavisne Bosne i Hercegovine.