U slučaju prodaje Ljubije Mittal pokreće međunarodnu arbitražu

Foto: Klix.ba

U slučaju prodaje RŽR Ljubija kompanija Mittal će pokrenuti međunarodnu arbitražu, najavio je predsjednik NDP-a Dragan Čavić. Zastupat će ih renomirana kompanija Sherman Sterling.

U slučaju prodaje RŽR Ljubija kompanija Mittal će pokrenuti međunarodnu arbitražu, najavio je predsjednik NDP-a Dragan Čavić. Zastupat će ih renomirana kompanija Sherman Sterling.

"Vjerujem da će ovaj sramni pokušaj privatizacije doživjeti kapitulaciju, sve pokazuje da trenutno nema potrebne većine za prodaju Ljubije, jedino ako pojedinci nisu potkupljeni da bi se osigurala većina, a to ćemo vidjeti tokom glasanja“, izjavio je .



Čavić je rekao da je Evgenij Zotov u sukobu interesa jer je njegova firma Israeli Investement Group napravila ugovor sa RŽR Ljubija po kojem je u prethodnom periodu davala konsultanstke usluge RŽR Ljubija, od 8. maja 2012. godine, da bi 2013. predložila mjere kojima je preporučila sebe da kupi većinski kapital u RŽR Ljubija, te da je ministar industrije Petar Đokić potvrdio to. Đokić je, prema Čavićevim navodima, potvrdio i to da treba tražiti 2 posto kako bi Mittal bio ustupljen trećim osobama, što je i lično učinio u Beču, na sastanku s predstavnicima Mittala.



"Budući da ovi nisu ludi iz Mittala, a toliko su siromašni da su u prošloj godini ostvarili prihod od 57 milijardi dolara, što je više od sabranog BDP-a Srbije, Hrvatske i BiH, oni su već sada, i o tome vlast ne govori, angažovali advokatsku kancelariju Sherman Sterling koja zastupa njihove interese širom svijeta i poslali su pisma na razne adrese, uključujući i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i Predsjedništvo BiH, upozoravaju na Sporazum o slobodnoj trgovini i nagovještavaju da će tražiti zaštitu svojih prava, zagarantovanih ugovorom iz 2004. godine, odnosno da će pokrenuti međunarodnu arbitražu", rekao je Čavić.



Koncepcija koju vlast zastupa je da uzme 90 miliona kako bi zakrpila rupe i povećala penzije, a šta će prodati dogodine, to je pitanje, nastavio je Čavić.



"Šta će Dodik prodati dogodine, da li će prodati svoju vilu na Dedinju ili će možda prodati Elektroprivredu", upitao je Čavić.