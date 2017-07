U sljedeća tri dana temperature iznad 40 stepeni

Foto: Arhiv/Klix.ba

Kao što je najavljivano prethodnih dana, od ponedjeljka nas očekuju velike vrućine koje se mogu shvatiti kao temperaturni vrhunac ovoga ljeta.

Iako je u nedjelju bilo poprilično toplo i sunčano vrijeme u većini zemlje, izuzet sjeverozapada gdje je zabilježen grad, temperature u narednim danima će nastaviti rasti tako da će u nekoliko bh. gradova tokom dana prelaziti 40 stepeni Celzijusa.



Naime, u ponedjeljak će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom u istočnim i centralnim područjima Bosne i istočnim i jugoistočnim područjima Hercegovine.



Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu do 23. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 37, na jugu zemlje do 39 stepeni.



U utorak također pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 19, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen.



U srijedu ponovo pretežno sunčano i veoma vruće vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 40, na jugu zemlje do 42 stepeni.



Pad temperatura možemo očekivati tek nakon 7. augusta.



Ovo podrazumijeva promjenu ponašanja kako bi se izbjegle eventualne posljedice po zdravlje - smanjenje kretanja van doma, pojačano zadržavanje izvan domašaja sunca, konzumiranje tekućine i lagane hrane te nošenje lagane odjeće.