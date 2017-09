Okrugli sto "Devet heroja odbrambenooslobodilačkog rata" održan je danas u memorijalnom kompleksu Kovači, u sklopu manifestacije "Odbrana BiH Igman 2017".

Okrugli sto "Devet heroja odbrambenooslobodilačkog rata" održan je danas u memorijalnom kompleksu Kovači, u sklopu manifestacije "Odbrana BiH Igman 2017".

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo istakao je da će o svakom od devet narodnih heroja pojedinačno govoriti komandanti i saborci, te da su im pojedinci rekli da je to trebalo učiniti i ranije ali da je "vrijeme učinilo svoje".



Dodao je da su jučer upriličili prijem za članove porodica tih heroja s kojima su razgovarali o načinima za očuvanje sjećanja na njih.



"Želimo da pokažemo da to herojstvo nikada ne umire, da će ti heroji ostati u sjećanju i da posebno treba raditi na edukaciiji mladih generacija o njima", rekao je Fišo.



Predsjednik Koordinacije boračkih udruženja ARBiH Šerif Patković naglasio je da je u Bosni i Hercegovini samo devet boraca odlikovano najvećim ratnim priznanjem - Ordenom heroja oslobodilačkog rata, ali je još vrlo malo ljudi zna njihova imena.



"Cilj ove manifestacije je da ih se sjetimo i da upoznamo nove generacije o njihovim djelima, jer je njihovo djelo ono što danas živimo a to je država Bosna i Hercegovina", kazao je Patković.



Devet dobitnika Ordena heroja oslobodilačkog rata su: Adil Bešić, Enver Šehović, Hajrudin Mešić, Izet Nanić, Mehdin Hodžić, Midhat Hujdur, Nesib Malkić, Safet Hadžić i Safet Zajko.