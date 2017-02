Dodjelom nagrada pobjednicima takmičenja "Moje putovanje Evropom" danas je u Sarajevu obilježena 30. godišnjica programa namijenjenog studentima i obrazovnom osoblju koji se zvao Erasmus, a danas je objedinjujući sve obrazovne programe nazvan Erasmus+.

Pobjednicima takmičenja Džemili Babić, Naidi Hodžić i Samiru Behariću nagrade je danas u EU Info centru uručio zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Khaldoun Sinno, kazavši da je bio učesnik ovog programa koji mu je promijenio život.



Sinno je podsjetio da se ove godine obilježava i još jedna važna godišnjica, a to je 60 godina od potpisivanja Ugovora u Rimu kojim su napravljeni prvi koraci za osnivanje Evropske unije, kakva danas postoji.



"Razmjena je važna, jer sve što više znamo jedni o drugima, o drugim zemljama i društvima to ćemo bolje sarađivati. Ne trebamo zaboraviti da je Erasmus dio toga", istaknuo je Sinno, pozivajući studente da se pridruže ovom programu jer nije dovoljan broj prijava koje dobiju za ovaj program.



Naglasio je da je Erasmus mnogo više od mobilnosti studenata, to je i program saradnje univerziteta, on se bavi različitim nastavnim planovima i programima te je integriran u širi sistem evropske akademske zajednice.



O značaju ovog programa govorio je danas i voditelj nacionalnog Erasmus+ ureda u BiH Suad Muhibić kazavši da je na neki način kroz ovaj program prošlo devet miliona osoba, a sadašnji Erasmus+ program koji traje od 2014. do 2020. godine ima budžet od 14,7 milijardi eura.



Naglasio je i da je u vremenu kada je budžet EU reduciran u brojnim oblastima, on povećan za oblast obrazovanja i programe koje se tiču obrazovanja objedinjene u Erasmus+.