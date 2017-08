U sarajevskoj Hitnoj povećan broj pacijenata sa stomačnim tegobama, a zbog vrućina i mladi kolabiraju

Foto: Arhiv/Klix.ba

Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo rekli su nam kako imaju povećan broj pacijenata s tegobama uzrokovanim uglavnom vrućinama, ali se često javljaju i pacijenti zbog povraćanja i dijareje.

Javljaju se pacijenti s vrtoglavicama, glavoboljama, mučninom, te poremećajem ritma disanja, a kako kažu iz Zavoda, uzrok tome su visoke temperature.



"Imamo jako puno posla kako u ambulanti, tako i na terenu. Medicinsko-terenske ekipe skoro da se i ne vraćaju u centralni punkt, jer imamo puno pacijenata na javnim mjestima koji se žale na vrtoglavicu, gušenje, a imamo i puno kolapsnih stanja koja nastaju zbog pada krvnog pritiska. Nerijetko se dešava i da mlade osobe kolabiraju", rekla je dr. Adisa Balićevac, specijalista urgentne medicine.



Povećan je broj i onih pacijenata koji se žale na povraćanje i dijareju i kako navodi doktorica Balićevac, uzrok tome je kvarenje hrane.



"Pacijenti trebaju voditi računa o čuvanju hrane, jer ove vrućine pogoduju kvarenju hrane ukoliko se namirnice adekvatno ne čuvaju", rekla je naša sagovornica, dodavši kako ima i virusnih infekcija koje dovode do ovih zdravstvenih tegoba.



Doktorica Balićevac apeluje na građane da vode računa o hrani, da bude adekvatno spremljena i da ne stoji dugo neiskorištena prije konzumiranja.



Pacijentima se zbog vrućina preporučuje da unose puno tečnosti, naročito vode, da konzumiraju laganiju hranu, s manjim, a češćim obrocima te da izbjegavaju masnu i tešku hranu.



Od sunca se potrebno zaštititi kapama, šeširima, prozračnom odjećom, nanošenjem krema sa zaštitnim faktorom i ukoliko je to moguće - izbjegavati sunce od 10 do 16 sati.