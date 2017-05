Svečanim programom, koji je upriličen na Musalli u Pruscu kod Donjeg Vakufa, večeras su otvoreni "507. Dani Ajvatovice".

Svečanim programom, koji je upriličen na Musalli u Pruscu kod Donjeg Vakufa, večeras su otvoreni "507. Dani Ajvatovice".

Početak manifestacije ozvaničila je potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović, istakavši kako bi Ajvatovica trebala da bude "put duhovnog preporoda i nade, inspiracija ljudima da čine dobra djela, da njeguju porodicu i prijateljstva, i čuvaju tradicionalne vrijednosti i jedinstvo".



"Samo na taj način možemo kreirati bolji, ispunjeniji i sretniji put svakog pojedinca i zajednice. Tim putem trebaju ići i naše buduće generacije, jer živimo u vremenu punom izazova i iskušenja", naglasila je Mahmutbegović.



Ajvatovica je, zaključila je, jedno od najstarijih dovišta u Evropi, a Ajvaz-dedo je dokazao da "ustrajnost u namjerama i vjera u Boga dovode do rezultata, i kada se čini da je to nemoguće".



"Upravo njegov život treba nam biti vodilja da idemo naprijed i istrajemo u zacrtanim ciljevima", poručila je potpredsjednica Federacije BiH.



Prigodnim riječima prisutnima se obratio i premijer SBK-a Tahir Lendo, dok je o programskim sadržajima "507. Dana Ajvatovice" govorio travnički muftija i predsjednik Organizacionog odbora ove manifestacije Ahmed ef. Adilović.



Po njegovim riječima, Ajvatovica je jedna od najmasovnijih vjersko-kulturnih manifestacija na prostoru Bosne i Hercegovine, ali i šire.



"To što je obilježavamo više od petsto godina govori o njenom značaju i vrijednosti. Bilo je perioda kada je zabranjivana, ali se ona ponovo budila i podizala poput prirode u proljeće", kazao je.



Centralna manifestacija, dodao je, bit će 2. jula, a završetak „Dana Ajvatovice“ planiran je za 8. juli.



"Tokom skoro dva mjeseca, oko devedeset raznovrsnih programskih sadržaja bit će izvedeno u općinama Travnik, Donji Vakuf, Bugojno, Jajce, Gornji Vakuf, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Fojnica", istaknuo je muftija Adilović.



Nakon zvaničnog otvaranja "507. Dana Ajvatovice", u Domu "Hasana Kafije Pruščaka“ u Pruscu otvorena je izložba "Blago koje traje“ Gazi Husrev-begove medrese.