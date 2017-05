U petak vanredna sjednica u Banjoj Luci, tema početak izgradnje nove toplane

Izgradnja nove toplane u Banjoj Luci, koja bi egzistirala u sklopu novoformiranog preduzeća "EKO Toplana" i kao energent koristila drvnu sječku, mogla bi početi već narednog vikenda, potvrdio je gradonačelnik Banje Luke, Igor Radojičić

S tim u vezi je za petak, 26.maja, zakazana i vanredna sjednica Skupštine grada Banja Luka, na kojoj bi trebalo da budu razmatrane odluke koje se odnose na ovo pitanje.



Za početak izgradnje je neophodno da budu obezbjeđene potrebne dozvole, kao i saglasnost skupštine grada.



"Stvoreni su uslovi za pokretanje ovog projekta, finansijski, tehnički i pravni. Prvi će obezbijediti dva suosnivača, grad i kompanija IEE. Završen je proces refinansiranja gradskog duga što će nam dozvoliti da obezbijedimo naš dio za ovu investiciju. Ukupno bi trebalo da uložimo 15 miliona KM plus od 1,5 do dva miliona KM za drvnu sječku. Grad će inicijalni dio investicije od tri miliona KM obezbijediti kroz kreditno zaduženje koje će takođe biti jedna od tačaka dnevnog reda ovog zasjedanja", rekao je Radojičić u Banjoj Luci.



Prema njegovim riječima, gradnja novog postrojenja, koje bi trebalo da se nalazi uz staru toplanu, trebalo bi da se odvija modularno, što znači da bi dio kapaciteta trebalo da bude upotrebljiv do naredne sezone grijanja. Do momenta završetka kompletne instalacije novog sistema stara toplana je dužna da obezbijedi grijanje.



Vrijeme ne radi za gradske vlasti, čak i pod uslovom da sve administrativne procedure budu završene u optimalnom roku.



Do početka naredne sezone grijanja je ostalo 5 mjeseci, a poznato je da je stara toplana jedva privela kraju ovu sezonu.



U posljednjih 20 godina sa toplovodne mreže u Banjoj Luci se, mahom zbog lošeg kvaliteta grijanja, odjavilo preko 7.000 korisnika.