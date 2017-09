Mostarski Yunus Emre institut, općina Bursa Büyükşehir i Karađoz-begova medresa u Mostaru povodom mjeseca muharrema, prvog mjeseca u novoj hidžretskoj godini, organizira programe obilježavanja dana Ašure. Obilježavanje je krenulom predavanje Sulje ef. Cikotića te podjelom tradicionalnog jela koje se priprema ovim povodom.

Mostarski Yunus Emre institut, općina Bursa Büyükşehir i Karađoz-begova medresa u Mostaru povodom mjeseca muharrema, prvog mjeseca u novoj hidžretskoj godini, organizira programe obilježavanja dana Ašure. Obilježavanje je krenulom predavanje Sulje ef. Cikotića te podjelom tradicionalnog jela koje se priprema ovim povodom.

"Naš institut sa par aktivnosti obilježava Dan ašure, danas imamo konferenciju sa prigodnim predavanjem Sulje ef. Cikotića. Pripremili smo još brošure vezane za ašuru, isto tako smo dobili iz Sarajeva jela koja će gosti moći probati. U ponedjeljak imamo program ispred Karađoz-begove džamije u Fejićevoj ulici u 18 sati. Naši gosti iz Burse će dijeliti prolaznicima ašuru, a organiziramo i program u Karađoz-begovoj medresi od 19,30 istu večer", kazao je Yunus Dilber, direktor Yunus Emre instituta u Mostaru.



Upravnik Karađoz-begove medrese Suljo ef. Cikotić kaže da Ašura kao deseti dan svetog mjeseca muharrema u islamskoj tradiciji ima jedno posebno i specifično mjesto. Poslanik je dolaskom u Medinu pitao ashabe o čemu se radi, a kazali su mu da je na taj dan Musa a.s. spašen od faraonovog zuluma.



"Poslanik je kazao, Musa je meni bliži. Mi u Islamu sve poslanike smatramo istima, a Muhamed a.s je kazao da mu je Musa a.s. bliži. Sve ono što je ispravno kroz ljudski rod Islam to slijedi. Kontinuitet je to ranijih objava. U tom kontekstu se ovaj dan spominje kao Bajram božijih poslanika", kazao je Suljo es. Cikotić.



Na isti dan je Ibrahim a.s. spašen kad je bačen na lomaču, nastavio je objašnjavati efendija Cikotić, taj dan je primjena njegova dova vezana za sina Ismaila a.s. Tog dana je Ejub a.s. ozdravio od teške bolesti, Junus a.s. spašen iz utrobe velike ribe, Jusuf a.s. spašen iz bunara gdje su ga braća bacila. Jakub a.s. tog dana je progledao, ali posebno pristanak Nuhove lađe na taj dan je važan.



"Nuh je nakon spasa naredio da se od ostaka žitarica napravio jedno jelo. Tako se tradicionalno 10. muharrema pravi jelo ašura, koje je širom islamskog svijeta poznato kao najčešće slatki kompot sa od sedam do 77 vrsta voća i povrća. Ono simbolizira šarolikost, ali i u modernom shvatanju zdravu ishranu. Opet veza spasa čovjek i brige za druge", zaključio je Suljo ef. Cikotić.