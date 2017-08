U Galeriji Općine Novi Grad Sarajevo danas je održano prvo bosanskohercegovačko obilježavanje Porajmosa – dana sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj način Bosna i Hercegovina se pridružila evropskoj mreži naroda koji obilježavaju ovaj datum.

U sklopu obilježavanja postavljena je izložba koja prikazuje detalje iz stradanja Roma, te je prikazan dokumentarni film autora Fatmira Alispahića koji je rađen u produkciji Televizije Sarajevo, a oba segmenta otkrila su javnosti malo poznatu, slavnu i časnu stranicu bosanskohercegovačke povijesti.



"U Evropi je u Drugom svjetskom ratu ubijeno pola miliona Roma, samo u susjednoj Hrvatskoj 28.000, Srbiji 16.000, a Bosna i Hercegovina jedina je evropska država u kojoj je sprIječen genocid nad Romima. Mi danas otvaramo jednu važnu stranicu bosanskohercegovačke historije koja je bila zanemarivana godinama, a to je da su Bošnjački prvaci tog vremena uspjeli sačuvati Rome od genocida tako što su ih proglasili sastavnim dijelom Bošnjačkog naroda i na taj način zaštitili od rasističkog zakona nacističke Njemačke”, istakao je Fatmir Alispahić.



Ćazim Abazi, predsjednik Udruženja “Braća Romi” izrazio je zadovoljstvo što se u Državi u kojoj živi počeo obilježavati ovaj dan: “Nadam se da ćemo svake godine simbolično obilježiti Porajmos. Mi sjećanje na ono kroz šta je romski narod prošao u tom periodu čuvamo, naša djeca, unučad, svima pričamo o tome. Romi su u Bosni uvijek bili zaštićeni, a trudimo se i trudit ćemo se da se ne zaboravi naša historija”.



Bošnjački prvaci su pružili otpor i nastojali poduzeti preventivne mjere u cilju spašavanja Roma. U Sarajevu je u ljeto 1941. godine formirana stručna komisija koja je uzela za zadatak da izradi elaborat u odbranu Cigana koji bi onda bio predat njemačkim i ustaškim vlastima. Ubrzo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Zagrebu izdalo raspis, kojim su obustavljene mjere protiv tzv. Bijelih Cigana. Ovaj dokument postat će pravni osnov za Zeničku rezoluciju 28 bošnjačkih uglednika u kojoj se između ostalog tražio hitan prestanak progona i upućivanja Cigana – Muslimana u logore.



“U vrijeme kada je to bilo jako teško, uspjeli smo zaštiti naše komšije. Ovo je bio jedinstven slučaj u porobljenoj Evropi da se u vrijeme genocida nad Romima, u jednoj okupiranoj zemlji, angažmanom prvaka jednog naroda, Romi zaštite i spasu pred genocidom.



Za nas govoriti o genocidu je drugačije nego pričati o tome u nekoj drugoj državi, obzirom da smo mi svjedoci genocida u našoj skorijoj historiji. Kada je u pitanju genocid nad Romima njegova specifičnost je u tome da su Bošnjaci tadašnjim vlastima izjavili da su Romi dio njihove zajedice i time ih zaštitili. Poznato je da su Bošnjaci rezolucijama tražili i zaštitu za one koji su tada bili osuđeni Srbi i Jevreji, te da je i prva pobuna u Trećem rajhu bila organizovana u Francuskoj od strane jedinice Bošnjaka”, kazao je u svom obraćanju načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, izrazivši zadovoljstvo što je upravo ova Općina mjesto gdje se po prvi put obilježava ovaj dan, te nadu da će u budućnosti ovo postati tradicija.