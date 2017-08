Stanovnici i turisti u Neumu jutros su se probudili na 28 stepeni, koliko je u osam sati izmjereno u jedinom bh. gradu na moru. Osvježenje nisu mogli pronaći ni u moru jer mu je temperatura upravo tolika, 28 stepeni. Ipak, od ranog jutra plaže u Neumu su pune kupača koji se pokušavaju rashladiti.

Stanovnici i turisti u Neumu jutros su se probudili na 28 stepeni, koliko je u osam sati izmjereno u jedinom bh. gradu na moru. Osvježenje nisu mogli pronaći ni u moru jer mu je temperatura upravo tolika, 28 stepeni. Ipak, od ranog jutra plaže u Neumu su pune kupača koji se pokušavaju rashladiti.

Neum jutros (Foto: Neum-BiH.com)

Meteoalarm

Tek stepen niže jutros je bilo u Bijeljini, a dva stepena manje u Mostaru. Najsvježije jutro, kada govorimo o gradovima, osvanulo je u Gornjem Vakufu i Gackom - ugodnih 18 stepeni.Val vrelina koji je zahvatio našu regiju nastavlja pržiti i danas kada će u cijeloj zemlji preovladavati sunčano i vruće vrijeme sa temperaturama do 42 stepena na jugu i sjeveru. Ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne tokom poslijepodneva je moguć pljusak praćen grmljavinom, ali trodnevna prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da to neće donijeti pretjerano osvježenje jer se i u nedjelju, ponedjeljak i utorak očekuju dnevne temperature do 29 stepeni, a na jugu i sjeveru lokalni i do 42 stepena.I danas je za veći dio BiH uključen crveni meteoalarm, što upozorava na opasno vrijeme zbog ekstremno visokih temperatura, a ista situacija je i u cijeloj Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, dijelovima Mađarske, Slovenije, Rumunije, Poljske, Švicarske i Italije.