U Mostaru sutra predstavljanje političkog projekta BH MOST koji ima cilj ujediniti narode u BiH

Bosanskohercegovački biznismen Amir Reko osnovao je politički pokret koji bi, prema njegovim riječima, trebao prerasti u ozbiljnu opciju koja će svim građanima Bosne i Hercegovine pružiti višestruk izbor kandidata iz sva tri konstitutivna naroda. Projekt nosi simboličan naziv BH MOST, a njegov cilj nisu radikalni potezi kao što je ukidanje Republike Srpske (RS).

Amir Reko (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

U izjavi za Klix.ba Reko kaže da ovim projektom želi okupiti sve koji žele dobro BiH te da je samo važna dobra ideja i da je razlog osnivanja političkog pokreta savjest i odgovornosti prema BiH i ljudima koji ovdje žive.



"Zajedničkim snagama građanima BiH želimo ponuditi nešto drugačije i to putem ovog jedinstvenog pokreta koji će, nadam se, unaprijediti razvoj zemlje. Nakon toga ćemo se, ukoliko pokret ojača i bude imao dovoljno snage, politički predstaviti naredne godine. Učinit ćemo sve da se u najboljem svjetlu predstavimo u svim dijelovima BiH i ako pokret dobije tu snagu da se politički bori, bit ćemo presretni. S obzirom na to da nam je cilj okupiti sve dobre ljude iz BiH i da nije bitno iz koje su političke opcije, onda će se oni kandidirati ravnopravno, na osnovu toga iz kojeg entiteta dolaze, kandidirati za određene političke pozicije", kazao je Reko.



Naglasio je kako će djelovanje njegovog političkog projekta biti daleko od radikalnih poteza kao što je, kako je naveo, ukidanje RS-a.



Bh. biznismen nam kaže kako se nikada nije bavio politikom i da je bio oficir, ali da su ga zbog toga što je pozitivna ličnost brojne kolege predložile za predsjednika Pokreta BH MOST.



"Ljudi misle da sam pozitivna ličnost i da me treba staviti kao vođu jednog takvog političkog projekta. Bio sam u dilemi jer sam znao da sebe guram u nešto u čemu ću izgorjeti. Ipak, odlučio sam se prihvatiti posla jer vjerujem da će to donijeti neko dobro ovoj napaćenoj državi", ističe Reko.



Prema njegovim riječima, pokret je baziran na cijeloj BiH, a najbolje ga oslikava dokumentarni film "Makedonac", koji na pozitivan način prikazuje kako se ljudi ponovo mogu uvezati i postati složni.



"Makedonac" opisuje spašavanje stanovnika sela Bučje, koji su srpske nacionalnosti, u jednoj od vojnih akcija Armije BiH. Predstavljanjem dokumentarca koje će biti upriličeno sutra u Mostaru, počinje i politički angažman bivšeg pripadnika JNA, a potom i Armije BiH.



O značaju opisanog događaja u filmu kao i o porukama koje nosi, govoriti će profesori Slavo Kukić i Esad Bajtal, oficir bivše JNA Dragan Simić, otac heroja humanosti Srđana Aleksića.



"Nakon promocije dokumentarca u Mostaru, promociju ćemo napraviti u Banjoj Luci, Sarajevu, Međugorju, Trebinju, Foči, Goraždu, Višegradu, a nakon toga i u Srbiji. Ne želimo se bazirati na samo jedan entitet ili narod, želimo 'napasti' cijelu BiH", zaključio je naš sagovornik.



Reko je inače uspješan biznismen, a svoj posao profilirao je i razvio zahvaljujući dugogodišnjem, poslijeratnom životu i radu s porodicom u Danskoj.