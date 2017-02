U Mostaru pokrenut politički pokret MOST BiH: Želimo kreirati novi sistem vrijednosti

Politički pokret MOST BiH simbolično je danas pokrenut u Mostaru prikazivanjem dokumentarnog filma "Makedonac" i političkom izjavom njegovog pokretača Amira Reke.

Herojski i ljudski čin kao ideja vodilja

Podrška intelektualaca i profesora

Foto: Klix.ba

Razum i srce

Foto: Klix.ba

Ideja novog političkog pokreta izvire iz izuzetnog ljudskog čina samog Reke koji se zbio u vremenu rata, a nastojat će okupiti istomišljenike u cijeloj Bosni i Hercegovini. O filmu, ali i političkom pokretu MOST BiH govorili su, osim Amira Reke, i profesori Slavo Kukić i Esad Bajtal, kao i Rekin prijatelj Dragan Simić, oficir bivše JNA."Bosna i Hercegovina je mala zemlja velikih ljudi koje su etnokratije za četvrtvjekovne vladavine dovele na granicu siromaštva, a sebe i svoje sluge do neprocjenjivog bogatstva. Kao čovjek, kao oficir, kao biznismen, otac i suprug, kao član ovog društva ne mogu prihvatiti, ne mogu se pomiriti s takvim životom u svojoj domovini, zemlji za koju sam se bio spreman žrtvovati u svakom trenutku", kao uvod i motiv u političku ideju koju pokreće, saopštio je Amir Reko.Cijela nova politička ideja kao izvor i motiv ima ljudski i herojski čin iz teških ratnih vremena, kad je Amir Reko, kojem su srpski vojnici ubili majku, djeda i petero rođaka, nekoliko dana kasnije spasio 44 mještanina sela Bučje. O tom događaju svjedoči dokumentarni film "Makedonac", reditelja Faruka Sokolovića. Film govori i o prijateljstvu Reke i Dragana Simića, koje datira još iz služenja nekadašnjoj JNA, a prikazan je u uvodu današnje konferencije.Reko je, referirajući se na film, a razmišljajući o političkoj perspektivi pokreta MOST BiH kazao: "Želim da naši mladi pamte i uče od prošlosti, ali i praštaju i vide svjetliju, bolju i sretniju budućnost. To smo im dužni osigurati. Razlog moje odluke da krenem u ovaj projekt je velika podrška uvaženih intelektualaca, prijatelja i saradnika, da s časnim i iskrenim narodima Bosne i Hercegovine zajedno pokušamo osloboditi zabetonirane demokratske odnose, međunacionalni dijalog i pomirenje naših naroda".O Rekinoj ideji, ljudskom činu u ratu, ali i aktuelnom političkom momentu govorio je profesor Slavo Kukić."Ovaj film govori da svi oni koji govore 27 godina da se ne može živjeti zajedno nisu upravu, jer vidimo da se moglo zajedno i u najtežim ratnim danima i tad su se ljudi uvažavali, kad je bilo mnogo teže nego danas", povezao je Kukić dva vremena i čin Amira Reke.Kukić je govorio o tri pogubne nacionalne politike te naveo i primjer kako se stalno govori o neravnopravnosti Hrvata i trećem entitetu kao temeljnoj pretpostavci da se to ispravi, a da konkretne analize mogu dati potpuno drugačije zaključke."Istina je da su u Kantonu Sarajevu znatno veća izdvajanja za zdravstvo nego na nekim drugim prostorima, ali to bi se trebalo ispraviti zajedničkim federalnim zdravstvenim fondom koji bi sve građane doveo u isti položaj. Ko neće taj zajednički fond, baš oni koji trube o ravnopravnosti naroda, jer su sigurni da tada ne bi mogli kontrolisati dio novca, a sada to rade", govorio je Kukić o današnjim politikama i naglasio želju da državom vladaju ljudi kao Amir Reko."Da je na najistaknutijim pozicijama u državi desetak-petnaest Makedonaca, simbolično rečeno, ljudi kao Amir Reko. Zamislite hipotetski da se ovaj Amirov sistem vrijednosti medijski značajnije 'gura', ja bih bio siguran da bi za nekoliko godina stanje u ovoj državi bilo znatno bolje", zaključio je Kukić.Kukić je još rekao kako je simptomatično da današnja vlast hoće na velika zvona u društvo evropskih naroda, a ovdje se zalaže za neke druge vrijednosti.Filozof Esad Bajtal je herojski čin Amira Reka smjestio između dva mislioca, filozofije srca Pascala i razuma mislioca Kaname."Izbor između razuma i srca dao je snagu Amiru da se izdigne iznad situacije i bude čovjek, kako je to njemu naredila njegova majka. Reko nije spasio samo 44 čovjeka, nego mnogo više njih koji su nastali od tih", kazao je Bajtal, govoreći o veličini djela prikazanih u filmu "Makedonac", ali i vrijednostima koje nosi pokret MOST BiH.Aktivnosti novog političkog pokreta MOST BiH nastavit će se kako je najavljeno u Banjoj Luci, Međugorju, Trebinju, Višegradu, Sarajevu i drugim bh. gradovima.